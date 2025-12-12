  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

12/12/2025 09:58

《駐京專電》工信部、人行：用好綠色金融政策，支持綠色工廠建設

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 工信部與人行發布通知支持綠色工廠建設
▷ 重點支持研發、技改、零碳工廠三類項目
▷ 鼓勵金融機構提供信貸及債券融資支持

　　工信部、人行發布關於用好綠色金融政策支持綠色工廠建設的通知。通知提出，重點支持國家綠色工廠採用人行等三部門《綠色金融支持項目目錄(2025年版)》以及國家有關部門政策規劃、技術目錄中載明的綠色低碳技術實施的投資項目，以提高企業能源低碳化、資源高效化、生產潔淨化、產品綠色化、用地集約化等綠色發展水平。

　　重點支持方向主要有三類：一是研發和產業化應用項目。重點支持傳統產業綠色低碳重大工藝革新、「卡脖子」技術、短板裝備等攻關和產業化應用項目，以及綠色低碳產業新技術新產品新模式研發應用項目。二是技術改造升級項目。重點支持企業實施節能降碳、節水減污、資源循環利用、清潔原料燃料替代、環保裝備升級、數字化綠色化協同升級以及工業綠色微電網、數字化能碳管理中心、綠色數據中心等綠色低碳改造升級項目。三是零碳工廠建設項目。重點支持國家綠色工廠深挖降碳潛力，開展零碳工廠建設的項目。

*支持企業發行綠色債券和轉型債券*

　　具體舉措包括：鼓勵金融機構根據綠色工廠資金使用特點，合理確定貸款期限、還款周期，開發無還本續貸、中長期貸款等產品，加大綠色工廠項目建設信貸投放。充分整合利用共享信息及其他內外部信息，強化科技賦能，優化風險評估機制，為經營穩健、信用良好的綠色工廠提供信用貸款支持。

　　拓寬直接融資渠道。支持符合條件的企業發行綠色債券和轉型債券，募集資金加大綠色工廠建設投入，鼓勵金融機構做好綠色債券發行承銷和投資等配套服務。鼓勵地方將有發展潛力、優質的綠色工廠納入發債項目庫，強化培育輔導，推動更多企業在銀行間債券市場和交易所債券市場融資。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區