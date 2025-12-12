《駐京專電》工信部、人行：用好綠色金融政策，支持綠色工廠建設

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

工信部、人行發布關於用好綠色金融政策支持綠色工廠建設的通知。通知提出，重點支持國家綠色工廠採用人行等三部門《綠色金融支持項目目錄(2025年版)》以及國家有關部門政策規劃、技術目錄中載明的綠色低碳技術實施的投資項目，以提高企業能源低碳化、資源高效化、生產潔淨化、產品綠色化、用地集約化等綠色發展水平。



重點支持方向主要有三類：一是研發和產業化應用項目。重點支持傳統產業綠色低碳重大工藝革新、「卡脖子」技術、短板裝備等攻關和產業化應用項目，以及綠色低碳產業新技術新產品新模式研發應用項目。二是技術改造升級項目。重點支持企業實施節能降碳、節水減污、資源循環利用、清潔原料燃料替代、環保裝備升級、數字化綠色化協同升級以及工業綠色微電網、數字化能碳管理中心、綠色數據中心等綠色低碳改造升級項目。三是零碳工廠建設項目。重點支持國家綠色工廠深挖降碳潛力，開展零碳工廠建設的項目。



*支持企業發行綠色債券和轉型債券*



具體舉措包括：鼓勵金融機構根據綠色工廠資金使用特點，合理確定貸款期限、還款周期，開發無還本續貸、中長期貸款等產品，加大綠色工廠項目建設信貸投放。充分整合利用共享信息及其他內外部信息，強化科技賦能，優化風險評估機制，為經營穩健、信用良好的綠色工廠提供信用貸款支持。



拓寬直接融資渠道。支持符合條件的企業發行綠色債券和轉型債券，募集資金加大綠色工廠建設投入，鼓勵金融機構做好綠色債券發行承銷和投資等配套服務。鼓勵地方將有發展潛力、優質的綠色工廠納入發債項目庫，強化培育輔導，推動更多企業在銀行間債券市場和交易所債券市場融資。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》