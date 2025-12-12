《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2925.95
|紫金礦業
|(601899)
|2054.25
|藥明康德
|(603259)
|2038.91
|貴州茅台
|(600519)
|1879.14
|工商銀行
|(601398)
|1761.72
|中國平安
|(601318)
|1576.65
|洛陽鉬業
|(603993)
|1475.09
|海光信息
|(688041)
|1415.67
|瀾起科技
|(688008)
|1354.32
|仕佳光子
|(688313)
|1344.29
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5584.31
|陽光電源
|(300274)
|4487.96
|寧德時代
|(300750)
|3775.51
|東山精密
|(002384)
|3683.43
|新易盛
|(300502)
|3628.21
|勝宏科技
|(300476)
|3242.33
|光啟技術
|(002625)
|2258.12
|天孚通信
|(300394)
|2117.44
|立訊精密
|(002475)
|2048.39
|比亞迪
|(002594)
|1512.47
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》
