12/12/2025 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2925.95
紫金礦業(601899)2054.25
藥明康德(603259)2038.91
貴州茅台(600519)1879.14
工商銀行(601398)1761.72
中國平安(601318)1576.65
洛陽鉬業(603993)1475.09
海光信息(688041)1415.67
瀾起科技(688008)1354.32
仕佳光子(688313)1344.29
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)5584.31
陽光電源(300274)4487.96
寧德時代(300750)3775.51
東山精密(002384)3683.43
新易盛(300502)3628.21
勝宏科技(300476)3242.33
光啟技術(002625)2258.12
天孚通信(300394)2117.44
立訊精密(002475)2048.39
比亞迪(002594)1512.47

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》

