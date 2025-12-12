  • 會員
12/12/2025 08:12

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中央經濟工作會議在北京舉行

摘要
免責聲明

▷ 中央經濟工作會議12月10-11日在北京舉行
▷ 習近平出席會議並發表講話
▷ 會議總結2025年經濟工作，部署2026年任務

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中央經濟工作會議在北京舉行，習近平發表重要講話
中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。會議指出，中國經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，重點領域風險隱患較多。這些大多是發展中、轉型中的問題，經過努力是可以解決的，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。

推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長
中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。習近平總書記出席會議並發表重要講話，總結2025年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2026年經濟工作，為實現「十五五」良好開局定向領航。會議認為，通過實踐，對做好新形勢下經濟工作又有了新的認識和體會：必須充分挖掘經濟潛能，必須堅持政策支持和改革創新並舉，必須做到既「放得活」又「管得好」，必須堅持投資於物和投資於人緊密結合，必須以苦練內功來應對外部挑戰。

資本市場投融資改革向縱深推進
中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。會議確定了明年經濟工作的重點任務，其中明確「持續深化資本市場投融資綜合改革」。增強市場吸引力與包容性、吸引更多長期資金入市等將成為改革的重要發力點。如何推動資本市場與科技創新深度融合、強化市場內在穩定機制建設也是改革必答題。


《上海證券報》

中央經濟工作會議在北京舉行，習近平發表重要講話
中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。

推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長
中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。習近平總書記出席會議並發表重要講話，總結2025年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2026年經濟工作，為實現「十五五」良好開局定向領航。

中央經濟工作會議11大看點權威解讀
中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。會議總結2025年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2026年經濟工作。會議傳遞了哪些重要信息和政策訊號？上證報記者梳理了11大看點，連線專家進行權威解讀。


《證券時報》

中央經濟工作會議在北京舉行，習近平發表重要講話
中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。

兩部門部署優化集中式新能源發電企業市場報價
記者11日從國家發改委獲悉，國家發改委、國家能源局近日發布《關於優化集中式新能源發電企業市場報價的通知（試行）》，旨在推動構建符合新能源發電特性、分布格局、經營現狀的市場報價方式，規範電力市場運行秩序，提升電力資源優化配置效率，助力新型電力系統建設和雙碳目標實現。

先進製造「甬」挑大梁，鑄就資本市場「寧波方陣」
「海定波寧」，是為「寧波」，也為「甬城」。寧波「十四五」時期整體發展後勁十足，特別是港口與營商環境優勢明顯，人工智能產業的發展方興未艾。目前，寧波市123家境內上市公司當中，有九成公司屬於先進製造業。

