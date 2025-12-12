  • 會員
12/12/2025 17:10

《神州經脈》明年APEC峰會時間定，滬指止兩周連升，消費增速料回落

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年APEC峰會定於明年11月18-19日深圳舉行
▷ 滬綜指12日收漲0.41%終止三連跌，本周累跌0.34%
▷ 飛天茅台批發價跌破1499元官方指導價

　　滬綜指今日（12日）反彈收漲0.41%收報3889.35點，終止此前連續三個交易日跌勢，惟本周累跌0.34%，兩連升斷纜；深成指今日亦升0.84%，創業板指揚0.97%。滬深兩市全天交易額2.09萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2351億元或13%。盤面上，商業航天延續強勢，可控核聚變、電網設備概念走強；下跌方面，零售、房地產跌幅居前。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0554，較上個交易日4時30分收盤價升26點子，四連升，再創2024年10月8日以來逾14個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0638，較上個交易日升48點子，三連升，續創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱155點。

*今日新聞精選*

1. 12月11日至12日，2026年亞太經合組織(APEC)非正式高官會在廣東省深圳市舉行。會議一致通過中國提出的2026年APEC主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」和三大優先領域「開放、創新、合作」，並確認全年會議安排。外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上宣布，2026年APEC領導人非正式會議將於明年11月18日至19日在深圳舉行，屆時還將配套舉行工商領導人峰會、外交和貿易雙部長會等活動。

2. 國家統計局將於下周一（15日）公布11月工業增加值、投資和消費等數據。據《路透》綜合約30家機構預估中值顯示，隨著假期擾動因素消退，外需回升推動工業生產景氣出現改善，預計11月規模以上工業增加值同比增速從4.9%略加快至5%；1-11月固定資產投資（不含農戶）同比則延續負值，降幅或從1.7%進一步走闊至2.3%。同時，受到「以舊換新」政策效應邊際走弱、以及「雙11」促銷前置的影響，11月社會消費品零售總額同比增速可能從2.9%進一步回落至2.8%。

3. 中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中金公司發布聯合解讀會議報告稱，中央經濟工作會議化解風險部分，關於地產政策的表述較多，超出市場預期，地產鏈相關領域可能受到階段性關注；不過考慮房地產在國內經濟佔比已經明顯降低，房地產工作主要是防風險，而不是通過房地產刺激經濟。明年可以重點關注二手房價格能否實現明顯企穩。《央視財經》則解讀稱，明年樓市政策核心趨向如何鞏固住「穩」的態勢，且首次明確「控增量、去庫存、優供給」並列為核心方向。

4. 國家糧食交易中心官網刊登的公告顯示，中儲糧下周二下午1時許將拍賣51.39萬噸進口大豆，該批大豆生產於2022-2024年間，這是該機構數月以來第二次開啟此類拍賣。數位交易員表示，預計中儲糧將繼續拍賣大豆，因為需要騰出約500萬至600萬噸的空間，以容納中國預計在2月底前採購的美國大豆。

5. 內地白酒行業價格平台「今日酒價」最新數據顯示，貴州茅台核心白酒產品飛天茅台今日跌破1499元的官方出廠指導價，其散裝單瓶和原箱單瓶的批發參考價分別跌至每瓶1485元和1495元，上日兩者分別為1500元和1510元。今年以來，受高端消費疲軟和公務禁酒的衝擊，飛天茅台價格一路下行，從年初超2000元的高位跌至指導價下方。

6. 小米汽車今日正式上架開售「準新車」。對此，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍在其個人微博回應稱，「準新車，就是因運輸等原因產生維修項的原廠新車，這些車經過官方修復及附加檢驗」。小米汽車表示，目前「現車」包含全新現車、官方展車、準新車，均已通過嚴格質檢，可享快速提車、完整原廠質保和售後，部分車型可享優惠。

7. 今日全國多地迎來初雪，哈爾濱冰雪大世界園區也在日前啟動了門票預售。據去哪兒旅行數據，預售首日，冰雪大世界門票預訂量暴漲，單日銷量在國內景區中斷層領先，同比去年增長2.8倍。其中，12月31日入園的跨年票最為火爆，票量佔比超過總數的55%。2026年元旦假期，冰雪大世界周邊民宿預訂量在全國商圈中位居第一。

8. 工信部、人行發布關於用好綠色金融政策支持綠色工廠建設的通知，稱重點支持研發和產業化應用項目、技術改造升級項目、零碳工廠建設項目。具體舉措包括鼓勵金融機構根據綠色工廠資金使用特點，合理確定貸款期限、還款周期，開發無還本續貸、中長期貸款等產品，加大綠色工廠項目建設信貸投放；支持符合條件的企業發行綠色債券和轉型債券，募集資金加大綠色工廠建設投入等。

