etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

12/12/2025 17:00

《鍾之日記》兩萬六未企穩，萬科危機惡化

▷ 12月12日恒指收25976點，升446點，成交2427億港元
▷ 萬科尋求37億元人民幣債券展期，深鐵提供220億元貸款
▷ 中興通訊擬回購10-12億元人民幣A股，用於員工激勵

　　12月12日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　隔晚美股三大指數個別發展，道指標指雙雙創歷史新高，港股今日高開230點，然後反覆走強。科網股支撐大市，恒指升幅擴大至逾400點曾破兩萬六，可惜尾盤升幅稍微收窄，恒指收在25976，升446點或1.7%，主板成交近2427億元。總結恒指全周跌108點或0.42%，中斷兩周連升。

*滬綜指止跌回升0.4%，本周仍挫0.34%*

　　滬綜指反彈收漲0.41%收報3889.35點，終止此前連續三個交易日跌勢，惟本周累跌0.34%，兩連升斷纜；深成指今日亦升0.84%，創業板指揚0.97%。滬深兩市全天交易額2.09萬億元人民幣，較上一個交易日放量13%。盤面上，商業航天延續強勢，可控核聚變、電網設備概念亦走強；下跌方面，零售、房地產跌幅居前。

　　回顧本周，政治局會議及中央經濟工作會議兩大年末重要會議落地。中經會基本延續政治局會議政策基調，不過與去年不同的是，今年未再提及股市，並連續兩年把擴大內需擺在經濟工作的首位。分析認為，把促進物價合理回升放入明年經濟工作任務，是本次中央經濟工作會議的一大亮點。

　　另外，中美關係有進一步企穩跡象，美國總統特朗普批准英偉達(US.NVDA)向中國出口H200芯片，惟政府將從相關銷售中抽取25%分成。這項決定顯示美國在半導體政策上的重大轉變，不過，隨著北京持續強調科技自立自強，是否會接受國內企業使用也成為市場討論焦點。

*萬科債務危機加劇，股價跌逾1%*

　　萬科(02202)債務危機加劇，今日股價短暫衝高後持續走低，最終收跌1.08%，報3.68元。

　　據《彭博》引述消息人士稱，內地監管機構11月下旬表示不會出手救助萬科，並已開始制定計劃以控制事態發展。報道並指，中金公司第三季度受託評估萬科財務狀況時，已認定其資不抵債。深鐵集團前董事長辛杰曾表示要救助萬科，但今年10月，辛杰因個人原因申請辭任非執行董事及董事長職務。

　　爭取債務展期是萬科當下最迫切的問題。另有報道指，萬科已告知部分債券持有人，尋求將12月28日到期37億元人民幣債券本息的兌付延後12個月。同時，萬科正爭取債權人支持其將12月15日到期的20億元人民幣債券展期。截至明年6月底，萬科有約134億元人民幣境內債將到期或面臨贖回。

　　過去，萬科主要依靠國有大股東深鐵集團的資金支持，但近期深鐵收緊融資條件，加劇了萬科的壓力。11月2日萬科公告稱，公司已與深鐵集團簽署協議，深鐵從2025年至萬科2025年度股東會召開日止，向萬科提供不超過220億元人民幣的貸款。萬科將對協議下實際發生的借款提供抵/質押擔保。如萬科未遵守，深鐵有權要求立即償還本息。

　　中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行，會議確定了八項重點任務，「化解房地產及地方債務風險」位列第五位。其中提到，著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。中金在聯合解讀會議報告中指出，在化解風險部分，關於地產政策的表述較多，地產鏈相關領域可能受到階段性關注；但考慮房地產在國內經濟佔比已經明顯降低，房地產工作主要是防風險，而非刺激經濟。

*中興股價反彈，提出最多12億回購A股*

　　中興通訊(00763)(深:000063)昨日傳出可能要向美國支付逾十億美元罰款結束海外指控，拖累股價急挫13%後，今日公布將回購A股股份，股價反彈，全日港股升幅4%，收報28.6元。

　　中興公告稱，擬使用自有資金，以集中競價交易方式回購公司A股股份，用於實施公司員工持股計劃或股權激勵。本次回購資金總額為不低於10億元（人民幣．下同）且不超過12億元。按照回購資金上限12億元、回購A股股份價格上限63.09元/股測算，公司本次回購股份數量約為1902.04萬股，約佔公司目前總股本的0.4%。

　　此前《路透》報道指，中興通訊或須向美國政府支付超過10億美元，甚至可能高達逾20億美元罰款，以結束多年來有關其涉嫌海外行賄的指控。消息人士指，美國司法部今年加快推進對中興涉嫌違反《海外反腐敗法》(FCPA)的刑事調查，指中興涉嫌在南美及其他地區，為取得電訊標案而向外國官員提供賄賂或其他利益，尤其委內瑞拉為美國焦點調查市場。據悉，無論中興與美方達成任何和解方案，都必先獲得中國政府批准方可落實，預料將以刑事共謀行賄等罪名構成和解框架。

　　報道發布當日，中興回應稱，知悉近期新聞媒體針對公司涉及美國《反海外腐敗法》合規性調查的報道，公司正與美國司法部溝通，將通過法律等手段堅決維護自身權益。該公司強調，始終堅持全面強化合規體系建設，致力於建設行業領先的合規體系，反對一切形式的腐敗行為，對任何可能相關的個人持零容忍態度。
　
