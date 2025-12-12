  • 會員
12/12/2025 10:14

《Ａ股焦點》摩爾線程挫逾11%，新產品尚未產生收入，料今年淨虧損至多11.68億

　　摩爾線程(滬:688795)昨晚公告稱，近期公司股票漲幅較大，顯著高於科創綜指、科創50等相關指數漲幅，可能存在短期上漲過快出現的下跌風險。

　　摩爾線程預計2025年歸屬於母公司股東的淨利潤為-11.68億元（人民幣．下同）至-7.30億元。公司未來的營業收入可能增長較慢或無法持續增長，存在未來一段時期內持續虧損的風險及無法在管理層預期的時間點實現盈利的風險。

　　摩爾線程被稱為「國產GPU第一股」，自12月5日登陸科創板以來，股價持續飆升。截至12月11日收盤，摩爾線程股價達941.08元，單日漲幅有28%，距離千元股僅約60元差距，上市5個交易日累計漲幅達723%。不過今日股價回調大跌，現跌11.59%，報833元。

　　另外，摩爾線程表示，公司將於近期召開首屆MUSA開發者大會，預計短期內對公司經營業績不會產生重大影響。公司新產品尚未產生收入，產品實現銷售尚需要經過產品認證、客戶導入、量產供貨等環節，均存在不確定性。公司基於自主研發的MUSA架構，將保持較高研發投入和進行產品迭代。但與部分國際巨頭相比，公司在綜合研發實力、核心技術積累、產品客戶生態等方面仍存在一定的差距。公司目前新產品和新架構均處於在研階段，量產及產生收入仍需一定時間。　　
《經濟通通訊社12日專訊》

