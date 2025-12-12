  • 會員
AH股新聞

12/12/2025 09:36

【中經會】中金：房地產工作重點為「防風險」，貨幣政策放鬆料加快

　　中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中金公司(03908)(滬:601995)發布聯合解讀會議報告稱，中央經濟工作會議化解風險部分，關於地產政策的表述較多，超出市場預期，地產鏈相關領域可能受到階段性關注；不過考慮房地產在國內經濟佔比已經明顯降低，房地產工作主要是防風險，而不是通過房地產刺激經濟。明年可以重點關注二手房價格能否實現明顯企穩。

　　報告並指，會議除再次強調不得違規新增隱性債務外，首次提出要多措並舉化解地方政府融資平台「經營性債務風險」。繼續看好明年債券市場表現，近期債市調整帶來較好的介入機會。

　　會議對明年財政政策的表述略顯克制，可能與化債背景下的財政可持續性的訴求有關，這可能意味著明年廣義財政赤字率難有大幅提升。不過，會議對貨幣政策定調更加積極，提出「把促進經濟穩定成長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量」，意味著明年貨幣政策放鬆會加快，尤其是基準利率下調可能會加快。

　　此外，本次會議將發展內需作為明年經濟工作的第一條，凸顯消費在經濟發展中的重要性，消費鼓勵政策有望持續加碼。
《經濟通通訊社12日專訊》

