12/12/2025 11:26

《神州券商》長江證券、東吳證券等至少9家券商上調兩融業務規模上限

▷ 長江證券、東吳證券等至少9家券商上調兩融業務規模上限
▷ 長江證券信用業務上限調至淨資本300%，東吳證券至600%
▷ 全市場融資餘額增至2.49萬億元，開戶數達1552萬戶

　　據《藍鯨新聞》報道，日前，長江證券(深:000783)、東吳證券(滬:601555)先後宣布上調兩融業務規模上限。其中，長江證券將信用業務總規模上限提升至淨資本的300%，東吳證券則將兩融授信總規模上限調整至不超過淨資本的600%。

　　長江證券指出，公司此次調整是基於滿足客戶需求、支持業務發展的目的，限額調整思路與同業基本一致。東吳證券則表示，此次調整主要為緩解今年以來兩融業務規模增長帶來的授信額度短缺壓力，為未來新開戶業務的順利開展提供保障。

*兩融市場火熱，多家券商上調融資規模上限*

　　據不完全統計，今年以來，已有包括長江證券、東方證券、華泰證券(06886)(滬:601688)、招商證券(06099)(滬:600999)、浙商證券(滬:601878)、華林證券(深:002945)、興業證券(滬:601377)、山西證券(深:002500)在內的至少8家券商，通過董事會決議或修訂業務制度等方式，先後上調了融資類業務的規模上限。另有東吳證券選擇調整融資融券業務授信總規模。

　　券商密集的「提額」動作背後是兩融市場的火熱。從年內趨勢看，兩融開戶數逐步攀升，今年9月單月新開信用帳戶數突破20萬戶，同比增幅接近300%。截至11月末，全市場開通兩融業務的投資者帳戶總數已達到1552萬戶，較年初大幅增加。融資餘額亦快速增長。二季度末至12月9日，全市場融資餘額從1.84萬億元人民幣飆升至2.49萬億元人民幣，重回快速增長軌道。
《經濟通通訊社12日專訊》

