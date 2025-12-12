《神州基金》中基協規範公募基金銷售行為：禁止承諾收益、直播需具資質

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《上海證券報》報道，中國證券投資基金業協會起草制定了《公開募集證券投資基金銷售行為規範（徵求意見稿）》（以下簡稱《規範》），已下發基金公司，徵求行業意見。《規範》對基金一般宣傳推介行為、通過直播形式開展宣傳推介行為、基金銷售信息和費用揭示、基金銷售業務績效考核等方面提出明確要求。



《規範》指出，基金管理人、銷售機構在宣傳推介過程中，應當按照法律法規要求客觀、全面展示基金業績，以顯著方式向投資者充分揭示過往業績不等於未來收益，不得以明示、暗示或任何方式承諾未來收益。同時，應當審慎選擇宣傳用語，不得通過片面、誇張的詞語或標題誤導投資者，不得對基金規模及其增長等進行宣傳。



針對基金公司直播，《規範》要求直播人員應取得基金從業資格，並在基金管理人、基金銷售機構執業。不具備相關資質的直播人員，不得對基金相關內容進行介紹、解答提問或評論。直播人員行為構成廣告宣傳的，應符合廣告法等法律法規要求。



在基金銷售業務績效考核方面，《規範》指出，考核指標應當包括基金銷售業務開展情況和投資者盈虧情況。銷售業務開展情況考核指標應當包括基金銷售保有規模、新發基金開放申購後保有規模及佔比、定期定額投資業務規模、逆向銷售情況等。投資者盈虧情況考核指標應當包括投資者長期投資收益、盈利投資者佔比、投資者持有期限等。



此外，基金管理人、銷售機構應加大權益類基金保有規模、投資者盈虧情況的考核權重，不得將銷售收入和銷售規模作為主要考核指標。業務考核指標最短不得少於一年期，投資者盈虧情況考核指標應當以三年以上中長期為主。

