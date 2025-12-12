  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

12/12/2025 15:57

《神州基金》中基協規範公募基金銷售行為：禁止承諾收益、直播需具資質

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中基協起草公募基金銷售行為規範，禁止承諾收益
▷ 基金直播人員需具備從業資格，內容須合規
▷ 銷售考核納入保有規模、投資者盈虧，禁用銷售規模為主指標

　　據《上海證券報》報道，中國證券投資基金業協會起草制定了《公開募集證券投資基金銷售行為規範（徵求意見稿）》（以下簡稱《規範》），已下發基金公司，徵求行業意見。《規範》對基金一般宣傳推介行為、通過直播形式開展宣傳推介行為、基金銷售信息和費用揭示、基金銷售業務績效考核等方面提出明確要求。

　　《規範》指出，基金管理人、銷售機構在宣傳推介過程中，應當按照法律法規要求客觀、全面展示基金業績，以顯著方式向投資者充分揭示過往業績不等於未來收益，不得以明示、暗示或任何方式承諾未來收益。同時，應當審慎選擇宣傳用語，不得通過片面、誇張的詞語或標題誤導投資者，不得對基金規模及其增長等進行宣傳。

　　針對基金公司直播，《規範》要求直播人員應取得基金從業資格，並在基金管理人、基金銷售機構執業。不具備相關資質的直播人員，不得對基金相關內容進行介紹、解答提問或評論。直播人員行為構成廣告宣傳的，應符合廣告法等法律法規要求。

　　在基金銷售業務績效考核方面，《規範》指出，考核指標應當包括基金銷售業務開展情況和投資者盈虧情況。銷售業務開展情況考核指標應當包括基金銷售保有規模、新發基金開放申購後保有規模及佔比、定期定額投資業務規模、逆向銷售情況等。投資者盈虧情況考核指標應當包括投資者長期投資收益、盈利投資者佔比、投資者持有期限等。

　　此外，基金管理人、銷售機構應加大權益類基金保有規模、投資者盈虧情況的考核權重，不得將銷售收入和銷售規模作為主要考核指標。業務考核指標最短不得少於一年期，投資者盈虧情況考核指標應當以三年以上中長期為主。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區