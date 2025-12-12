《中國監管》市監局：廣告引證內容應真實準確，避免「大字吸睛，小字免責」

市場監管總局起草《廣告引證內容執法指南（徵求意見稿）》，進一步規範對廣告引證內容的監管工作，引導和幫助廣告活動主體提升合規能力，現向社會公開徵求意見。



*針對廣告打劇行業「內捲」等問題*



意見稿旨在落實《中華人民共和國廣告法》規定，進一步完善廣告監管制度，針對當前廣告市場反映比較集中的利用在廣告中引用第三方報告，批量製造細分領域「行業第一」、加劇行業「內捲」，以及利用「大字吸睛，小字免責」方式，對「內捲式」競爭「推波助瀾」等問題。



其中提出，廣告引證內容應當真實、準確、合法，不得引用虛構、偽造或者無法驗證的內容，不得欺騙、誤導消費者。廣告主應當對引證內容等全部廣告內容的真實性、準確性、合法性負責，並依法承擔舉證責任。



意見稿規定，引證內容需要標註出處、統計方法、調查機構等信息。通過文字、圖片、音頻、視頻等方式表明廣告引證內容出處、適用範圍、有效期限等的，其文字的字體、字號、顏色等應當滿足公眾在正常情況下能夠清晰識別的要求，其語音應當與廣告的其他內容保持同等語速、語調及清晰度。



此外，引證廣告中含有商品的性能、功能、用途、規格、有效期限、優惠條件等內容的，不得利用減小字號、改變字體或者使用與背景相近顏色文字等可能使消費者難以辨明的方式進行補充說明，不得作出限縮或者不符合常理常識的解釋。

《經濟通通訊社12日專訊》