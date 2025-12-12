《Ａ股動向》摩爾線程：股價上漲過快，短期或存回調風險

有「中國版英偉達」之稱的半導體公司摩爾線程(滬:688795)11日晚發表風險提示公告指，近期公司股票漲幅較大，顯著高於科創綜指、科創50等相關指數漲幅，可能存在短期上漲過快出現的下跌風險。



公告顯示，摩爾線程將於近期召開首屆MUSA開發者大會，預計短期內對公司經營業績不會產生重大影響。公司新產品尚未產生收入，產品實現銷售需經過產品認證、客戶導入及量產供貨等環節，均存在不確定性。若新產品在市場競爭中未取得優勢，或遇技術迭代滯後、市場需求低於預期、關鍵客戶導入失敗或流失、量產供貨困難等情況，將對公司整體經營業績及財務狀況造成不利影響。



公告同時強調，摩爾線程基於自主研發的MUSA架構，將保持較高研發投入和持續產品迭代。與部分國際巨頭相比，公司在綜合研發實力、核心技術積累及產品客戶生態等方面仍存在一定差距。公司目前新產品和新架構均處於在研階段，量產及產生收入仍需一定時間。



媒體報道稱，摩爾線程作為「國產GPU第一股」，自12月5日登陸科創板以來，股價持續飆升。截至12月11日收盤，摩爾線程股價達941.08元(人民幣．下同)，單日漲幅有28%，距離千元股僅約60元差距，上市5個交易日累計漲幅達723%，公司總市值4423億元。

