12/12/2025 10:56

【ＡＩ】京東據報正招募端側AI芯片領域人才

　　據《科創板日報》報道，從知情人士處獲悉，京東(09618)正招募端側AI芯片領域人才。京東此次的招聘方向主要集中在存算一體AI芯片領域，產品或將用於機器人、智能家電等硬件端側。

　　報道指，招聘網站顯示，京東對於存算一體芯片設計相關工程師崗位，開出「40-100K x 20薪」不等的薪酬待遇。對此事，京東方面暫無回應。
《經濟通通訊社12日專訊》

