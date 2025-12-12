  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

12/12/2025 14:54

【ＡＰＥＣ】亞太經合組織非正式高官會深圳舉行，確認明年APEC主題及全年會議安排

　　據《新華社》報道，12月11日至12日，2026年亞太經合組織(APEC)非正式高官會在廣東省深圳市舉行，拉開APEC「中國年」序幕。

　　外交部副部長馬朝旭出席會議並表示，習近平主席在韓國慶州APEC會議上指出，中方願以擔任明年東道主為契機，同各方攜手構建亞太共同體，促進亞太地區增長和繁榮，著力推進亞太自由貿易區、互聯互通、數字經濟、人工智能等務實合作，為亞太發展注入更大活力和動力，更多造福亞太人民。習近平主席重要講話為2026年主辦APEC會議及APEC合作指明了方向，提供了根本遵循。中方願同各方一道，朝著建設亞太共同體目標再出發，加強亞太經濟合作，釋放亞太增長潛力，共同開創亞太發展的新時代。

　　報道指，與會各方高度讚賞中方推動亞太共同體建設的努力，表示願積極支持中方主辦2026年APEC會議，共同推動APEC「中國年」圓滿成功，為促進亞太和世界經濟增長作出新貢獻。

　　會議一致通過中國提出的2026年APEC主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」和三大優先領域「開放、創新、合作」，並確認全年會議安排。

　　APEC是亞太地區最重要的經濟合作機制。APEC第三十三次領導人非正式會議將於2026年11月在深圳舉行，高官會、部長會等將在中國多個城市舉行。
《經濟通通訊社12日專訊》

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區