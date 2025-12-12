【ＡＰＥＣ】亞太經合組織非正式高官會深圳舉行，確認明年APEC主題及全年會議安排

據《新華社》報道，12月11日至12日，2026年亞太經合組織(APEC)非正式高官會在廣東省深圳市舉行，拉開APEC「中國年」序幕。



外交部副部長馬朝旭出席會議並表示，習近平主席在韓國慶州APEC會議上指出，中方願以擔任明年東道主為契機，同各方攜手構建亞太共同體，促進亞太地區增長和繁榮，著力推進亞太自由貿易區、互聯互通、數字經濟、人工智能等務實合作，為亞太發展注入更大活力和動力，更多造福亞太人民。習近平主席重要講話為2026年主辦APEC會議及APEC合作指明了方向，提供了根本遵循。中方願同各方一道，朝著建設亞太共同體目標再出發，加強亞太經濟合作，釋放亞太增長潛力，共同開創亞太發展的新時代。



報道指，與會各方高度讚賞中方推動亞太共同體建設的努力，表示願積極支持中方主辦2026年APEC會議，共同推動APEC「中國年」圓滿成功，為促進亞太和世界經濟增長作出新貢獻。



會議一致通過中國提出的2026年APEC主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」和三大優先領域「開放、創新、合作」，並確認全年會議安排。



APEC是亞太地區最重要的經濟合作機制。APEC第三十三次領導人非正式會議將於2026年11月在深圳舉行，高官會、部長會等將在中國多個城市舉行。

《經濟通通訊社12日專訊》