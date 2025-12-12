  • 會員
12/12/2025 15:43

《Ａ股動向》金城醫藥董事長操縱公司股價反蝕逾700萬，被罰款150萬、禁入市場4年

摘要
▷ 金城醫藥董事長趙葉青操縱股價被罰150萬元
▷ 趙葉青遭中證監處4年市場禁入並辭職
▷ 操縱期間使用104個帳戶虧損逾739萬元

　　被立案調查一年多後，金城醫藥(深:300233)實控人的調查結果與辭職同日落地。12月11日晚間，金城醫藥接連發布兩則公告：一份關於公司董事長趙葉青提交書面辭職，另一份則關於趙葉青收到中證監《行政處罰決定書》。

　　公告顯示，公司董事長、實際控制人趙葉青因2017年至2020年期間與他人共同操縱公司股票，被中證監正式下發《行政處罰決定書》，處以150萬元（人民幣．下同）罰款並實施4年市場禁入；同時，他已辭任董事長、董事及董事會相關職務。

　　金城醫藥股價連跌五日，今日收跌3.28%，報14.73元。

*3年內通過逾百個帳戶瘋狂「對倒」操縱股價*

　　據中證監查明，2017年8月18日至2020年2月10日期間，趙葉青作為決策者，與王震（主要實施者）、劉峰（次要實施者）共同操縱了「金城醫藥」股票。儘管趙葉青等人利用資金和持股優勢，通過104個帳戶在近600個交易日內瘋狂「對倒」操縱股價，這場跨越近三年的操縱行為最終並未取得任何資本收益，反而以虧損739萬餘元收場。

*趙葉青被罰同時辭去公司所有職務*

　　在監管處罰同步落地的同一天，金城醫藥發布了《關於董事長辭職的公告》。趙葉青因個人原因申請辭去公司董事長、董事及董事會下設專門委員會的相關職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。截至公告披露，趙葉青合計持有公司2.88%股份，為公司實際控制人。

　　金城醫藥在公告中特別強調，上述行政處罰決定僅涉及實際控制人趙葉青個人，不涉及公司。根據認定情況，該事項也不涉及重大違法強制退市的情形。
《經濟通通訊社12日專訊》

