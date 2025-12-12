【人行操作】人行：下周一將開展6000億元買斷式逆回購操作

人行銀行公告稱，為保持銀行體系流動性充裕，12月15日（下周一）將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元（人民幣．下同）買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天）。
該規模較當日到期量高出2000億元。計及本月5日進行的1萬億元買斷式逆回購，全月買斷式逆回購操作規模合計達到1.6萬億元，較全月1.4萬億的到期量高出2000億元，為連續第七個月淨增加。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/12/2025 17:28
