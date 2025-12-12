《Ａ股行情》滬綜指低開0.1%，中經會將堅持內需主導定為首要任務

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。會議確定，2026年經濟工作要抓好內需主導、創新驅動、改革攻堅、對外開放、協調發展、「雙碳」引領、民生為大、守牢底線8項重點任務。滬深股市今早走勢分化，滬綜指低開0.1%，報3869.41點，深成指高開0.21%，創業板指高開0.29%；盤初軍工、商業航天板塊造好，零售連鎖走軟。



中經會指出，2026年經濟工作在政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，提升宏觀經濟治理效能；要繼續實施更加積極的財政政策；保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，加強財政科學管理，優化財政支出結構，規範稅收優惠、財政補貼政策。同時連續兩年把擴大內需擺在經濟工作的首位。



另外，半導體板塊盤初陷入調整。本月上市以來暴漲的摩爾線程(滬:688795)發布風險提示公告稱，公司將於近期召開首屆MUSA開發者大會，預計短期內對公司經營業績不會產生重大影響。公司新產品尚未產生收入，產品實現銷售需經過產品認證、客戶導入及量產供貨等環節，均存在不確定性。摩爾線程今日低開6.6%。



人行今日進行1205億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1398億元逆回購到期，即今日淨回籠193億元。人行本周共進行6685億元逆回購，對沖本周逆回購到期量6638億元，即人行全周放水47億元。

