  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

12/12/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開0.1%，中經會將堅持內需主導定為首要任務

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中央經濟工作會議12月10-11日北京舉行，定內需主導為2026年首要任務
▷ 滬綜指12日低開0.1%報3869.41點，深成指高開0.21%
▷ 人行12日逆回購操作淨回籠193億元人民幣

　　中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。會議確定，2026年經濟工作要抓好內需主導、創新驅動、改革攻堅、對外開放、協調發展、「雙碳」引領、民生為大、守牢底線8項重點任務。滬深股市今早走勢分化，滬綜指低開0.1%，報3869.41點，深成指高開0.21%，創業板指高開0.29%；盤初軍工、商業航天板塊造好，零售連鎖走軟。

　　中經會指出，2026年經濟工作在政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，提升宏觀經濟治理效能；要繼續實施更加積極的財政政策；保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，加強財政科學管理，優化財政支出結構，規範稅收優惠、財政補貼政策。同時連續兩年把擴大內需擺在經濟工作的首位。

　　另外，半導體板塊盤初陷入調整。本月上市以來暴漲的摩爾線程(滬:688795)發布風險提示公告稱，公司將於近期召開首屆MUSA開發者大會，預計短期內對公司經營業績不會產生重大影響。公司新產品尚未產生收入，產品實現銷售需經過產品認證、客戶導入及量產供貨等環節，均存在不確定性。摩爾線程今日低開6.6%。

　　人行今日進行1205億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1398億元逆回購到期，即今日淨回籠193億元。人行本周共進行6685億元逆回購，對沖本周逆回購到期量6638億元，即人行全周放水47億元。
《經濟通通訊社12日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區