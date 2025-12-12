《Ａ股行情》滬綜指放量收升0.4%，本周跌0.34%連升斷纜

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬綜指反彈收漲0.41%收報3889.35點，終止此前連續三個交易日跌勢，惟本周累跌0.34%，兩連升斷纜；深成指今日亦升0.84%，創業板指揚0.97%。滬深兩市全天交易額2.09萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2351億元或13%。盤面上，商業航天延續強勢，可控核聚變、電網設備概念走強；下跌方面，零售、房地產跌幅居前。



回顧本周，政治局會議及中央經濟工作會議兩大年末重要會議落地。中經會基本延續政治局會議政策基調，與去年不同，今年未再提及股市，並連續兩年把擴大內需擺在經濟工作的首位。分析人士認為，去年的人行貨幣政策執行報告首次提到「把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量」，這個表述出現在中央經濟工作會議則是第一次，而且把經濟增長和物價聯繫在一起，顯示人行的部門考量為最高決策層所接納，這是本次中央經濟工作會議的一大亮點。



另外，中美關係有進一步企穩跡象，美國總統特朗普批准英偉達(US.NVDA)向中國出口H200芯片，惟政府將從相關銷售中抽取25%分成。這項決定顯示美國在半導體政策上的重大轉變，不過，隨著北京持續強調科技自立自強，是否會接受國內企業使用也成為市場討論焦點。有報道指，中國政府仍將限制該芯片的進口及使用，北京監管機構正研究要求企業經過審批程序，提交購買申請及解釋為何本土供應商無法滿足需求。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4580.95 +0.63 上證指數 3889.35 +0.41 9099.51 深證成指 13258.33 +0.84 11822.60 創業板指 3194.36 +0.97 科創50 1348.88 +1.74 B股指數 249.55 +0.31 1.06 深證B指 1266.46 -0.03 0.37

《經濟通通訊社12日專訊》