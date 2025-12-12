《海納智見－王勝祖》2026年宏觀經濟和市場展望：新一輪再定價周期

根據國際貨幣基金組織測算，2026年全球經濟增速將繼續放緩至3.1%，全球經濟增長前景黯淡，持續的不確定性和保護主義措施的升級可能會進一步阻礙經濟增長。包括潛在的勞動力供給衝擊、財政和金融市場脆弱性以及不斷上升的借貸成本和主權債務展期風險增加的相互作用。全球通脹水平預計在2025年降至4.2%，並在2026年進一步放緩至3.7%，但各經濟體存在顯著差異。



中國經濟持續復甦，得益於寬鬆的宏觀經濟政策和出口強勁，2025年前三季度，GDP同比增長5.2%，略高於設定的全年5%的增長目標。在持續復甦的過程中，同時出現結構失衡、動能偏弱、消費端壓力向生產端傳導等挑戰。一方面，人口老齡化與房地產退潮壓制居民長期消費能力；另一方面，全球產業鏈重構削弱了出口動能。展望未來，我們認為中國的財政空間有望進一步打開，「反內捲」政策持續推進，需求側舉措預計隨著「十五五」的開啟將於明年上半年加速落地，側重以產業引導、科技驅動和綠色投資等手段，推動新一輪結構轉型，經濟增速有望保持溫和增長。我們預測，2026年中國GDP實際增速約為4.8%，大致與2025年持平。



美國經濟維持強勢增長，在過去2年以2.8%的速度增長，高於其2%-2.5%的潛在增長率，IMF預計美國在2026至2030年間GDP年均複合增速為2.0%。特別是隨著2026年中期選舉的臨近，美聯儲與財政部或將繼續維持較為寬鬆的政策以支持經濟增長。具體來看，1）AI投資依然強勁，未出現泡沫化迹象，2）「大美麗」法案、關稅收入增量及來自各協議國的投資承諾使得財政走向擴張，3）受益於降息周期的開啟，傳統需求或將逐步改善。總體而言，美國經濟整體周期向上，潛在變數來自政策節奏導致的強度差異。綜合以上，我們預測2026年美國GDP增速為2.3%，將高於2025年。



大類資產方面，新興市場投資回報在過去幾年顯著落後於發達市場，2025年開始顯著改善。受益於高盈利能力和AI主題支撑延續，發達市場表現穩健。在地緣局勢不穩定與全球通脹預期反彈的背景下，黃金作為對沖滯脹和貨幣風險的重要工具，年內回報顯著領先。儘管部分央行啟動降息周期，但整體利率仍處高位，全球債券回報承壓。整體來看，儘管美股仍具穩健盈利支撑，但全球資產與區域分化趨勢加劇，亞太及新興市場有望成為下一階段資產輪動的重要受益者，為未來一年的超額收益提供重要布局窗口。配置方面，我們建議超配受益於財政刺激與寬鬆貨幣政策的美股以及收益於德國財政擴張的歐股。



風險提示：政策落地進度不及預期，經濟修復不及預期。



《海通國際首席經濟學家 王勝祖》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。