【中經會】機構：貨幣政策更注重「提質增效」，料明年降息0.2個百分點、降準1個百分點

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行，就明年經濟工作提出「要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策」，並首次提出「靈活高效運用降準降息等多種政策工具」，稱要「把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量」。



*工銀國際：貨幣政策從強調操作時點轉向政策效果*



工銀國際首席經濟學家程實指出，相較過去「適時降準降息」等提法，上述新表述標誌著貨幣政策從強調操作時點的「適時」、「擇機」轉向更注重政策效果的「提質增效」。貨幣政策將通過更充裕的流動性、更順暢的傳導機制以及更精準的結構性工具組合，強化逆周期和跨周期調節力度，以促進需求修復、推動物價合理回升，從而促進經濟穩定增長。「靈活高效」也意味著貨幣政策將在宏觀政策體系中承擔更重要的協同角色。



*東方金誠：料明年結構性貨幣政策工具「加量降價」*



東方金誠首席宏觀分析師王青判斷判斷，明年適度寬鬆的貨幣政策有兩個主要發力點：一是總量政策，會議明確要求要「靈活高效運用降準降息等多種政策工具」。綜合明年經濟金融形勢以及物價走勢，政策性降息幅度有可能達到0.2至0.3個百分點，降準幅度有望達到1個百分點，上、下半年分別實施一次。



二是結構性政策，金融系統著眼於做好五篇大文章，引導金融資源更多支持科技創新、製造業轉型升級、綠色發展、小微企業，以及促消費穩外貿等國民經濟重點領域和薄弱環節，明年央行將優化用好各類結構性貨幣政策工具，總體上是「加量降價」，即結構性貨幣政策工具額度總體上會增加，操作利率則會跟進降息適度下調。

