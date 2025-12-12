  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

12/12/2025 10:23

【中經會】專家：首提「能源強國建設」，開展多元清潔能源供應轉型

▷ 中央經濟工作會議首次提出「能源強國建設」
▷ 會議要求制定規劃綱要，加快新型能源體系建設
▷ 重點包括多元清潔能源供應、低碳技術創新、智能電網數字化

　　中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行，在部署明年重點經濟工作時提到要「深入推進重點行業節能降碳改造。制定能源強國建設規劃綱要，加快新型能源體系建設，擴大綠電應用」，呼應了「十五五」規劃建議中提出的「建設能源強國」、「加快建設新型能源體系」、「著力構建新型電力系統」、「深入實施節能降碳改造」。

　　北京理工大學經濟學院特聘教授、綠色低碳發展研究中心主任李金鎧指出，這是中經會首次提出「能源強國建設」，意義重大，意味著中國能源發展態勢出現重大轉變，中國能源發展的戰略目標與戰略舉措都將發生重大轉變。

*綠電交易機制將進一步完善*

　　李金鎧又指，新型能源體系是推進「雙碳」目標的核心支撐，從「加快構建」到「加快建設」，標誌著新型能源體系建設進入了新階段和關鍵期，以「源網荷儲」一體化和多能互補為特徵的綜合智慧能源是新型能源體系建設的核心路徑。至於擴大綠電應用，則意味著綠電交易機制將進一步完善，加強綠電市場與碳市場銜接等。

　　廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強稱，從能源系統規模來看，中國已具備建設能源強國的堅實基礎，但當前能源結構仍以煤炭為主，會議強調「能源強國建設」的關鍵就在於加快新型能源體系建設，用清潔能源代替傳統化石能源。

*推進低碳能源技術創新，實現智能電網數字化賦能*

　　對於如何建設新型能源體系，華北電力大學能源互聯網研究中心副主任王永利認為，在能源供給方面，開展多元清潔能源供應轉型；能源消費方面，推進低碳能源技術創新；能源傳輸方面，實現智能電網數字化賦能。
《經濟通通訊社12日專訊》

