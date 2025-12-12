【中經會】專家：首提「督促各地主動化債」，2028年底前隱性債「清零」壓力不小

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。對於明年重點經濟工作，會議其中提出「積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，不得違規新增隱性債務。優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險」。



*東方金誠：地方債風險化解重心轉向融資平台經營性債務*



這是中經會首次提到「督促各地主動化債」，同時特別指出要「優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險」。《華夏時報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，融資平台債務分為兩大類，一類是地方政府隱性債務，指的是融資平台舉借的、由政府承擔償還或擔保責任，未納入政府資產負債表的債務，當前正在按照化債方案有序置換。另一類是融資平台公司在市場化經營活動中產生的債務，政府不承擔償還或擔保責任，但也屬地方債務的一部分。



他進一步表示，下一步地方債務風險化解的重心將轉向融資平台經營性債務，主要化解方式將是以展期降息為核心的債務重組，同時融資平台也會利用經營性收入、盤活存量資產等方式償還債務。



*中財大教授：需地方政府加大債務治理力度*



中央財經大學教授溫來成則指出，近兩年實施的一攬子化債方案成效顯著，一定程度上緩解了地方政府債務的風險，但要在2028年底前確保隱性債務「清零」，根本性解決投融資平台債務問題，目前來看還存在一定壓力。因此，在12萬億元（人民幣．下同）化債方案之外，還需要地方政府加大債務治理力度、主動化債，推動融資平台能夠在2028年以前較早地實現轉型發展與債務清零，助力地方經濟邁入高質量發展新階段。



*遠東資信：城投有息債務超65萬億，近兩成屬「非標」*



報道又引述遠東資信研究院副院長、首席宏觀研究員張林稱，近兩年，伴隨大規模債務置換持續推進，地方隱性債務規模持續下降，今年年底或降至6.5萬億至7萬億元左右水平，明年2萬億元置換額度發完後需要地方自行化解的隱性債務規模將降至4.5萬億元左右水平，壓力大幅減小，風險整體可控。不過，化債周期已過半，要確保實現2028年底前隱性債務「清零」的目標，壓力依然不小。根據2025年年中城投年報，城投有息債務規模超65萬億元，其中近兩成為非標債務，表明經營性債務規模和付息壓力仍然較大。

