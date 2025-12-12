【中經會】東方金誠：明年出口增速或低於今年，「需要內需及時頂上來」

中央經濟工作會議對明年重點經濟工作提出八大重點任務，首要任務為「堅持內需主導，建設強大國內市場」，包括「深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃」、「擴大優質商品和服務供給」、「清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力」等。



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，這意味著明年經濟增長將更多依靠內需發力，而背後是伴隨美國高關稅政策對全球貿易和中國出口的影響進一步顯現，明年中國出口增速有可能低於今年，外需對經濟增長的貢獻率會下降，需要內需及時頂上來。



王青並認為，明年財政支持促消費的資金規模有望上調，支持範圍有望從耐用消費品擴大到一般消費品及服務消費，其中服務消費將成為大力提振消費的重點。



*廣開：連續兩年「擴內需」列首要任務*



廣開首席產研院資深研究員劉濤則指出，今年經濟工作會議延續了去年將「擴大內需」擺在各項重點工作首位的做法。2026年中國將擴大優質消費品和服務供給，培育壯大新的消費增長點，積極打造消費新場景，把擴大消費與因地制宜發展新質生產力結合起來。



*商務部：增強居民可持續消費能力*



另外，商務部研究院副研究員洪勇表示，「制定實施城鄉居民增收計劃」意味著擴大內需更加重視提升收入能力，未來政策將更強調通過提高工資性收入、擴大中等收入群體、深化收入分配制度改革等增強居民的可持續消費能力。

