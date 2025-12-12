  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

12/12/2025 15:33

【數據前瞻】機構料內地消費增速回落、工業增加值增速略加快，固投跌幅擴

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國家統計局15日公布11月工業、投資、消費數據
▷ 機構預估工業增加值增速升至5%，固投跌幅擴至2.3%
▷ 社會消費品零售總額增速或回落至2.8%

　　國家統計局將於下周一（15日）公布11月工業增加值、投資和消費等數據。據《路透》綜合約30家機構預估中值顯示，隨著假期擾動因素消退，外需回升推動工業生產景氣出現改善，預計11月規模以上工業增加值同比增速從4.9%略加快至5%；1-11月固定資產投資（不含農戶）同比則延續負值，降幅或從1.7%進一步走闊至2.3%。同時，受到「以舊換新」政策效應邊際走弱、以及「雙11」促銷前置的影響，11月社會消費品零售總額同比增速可能從2.9%進一步回落至2.8%。

*花旗：出口反彈支撐工業增加值增速*

　　投行花旗在數據前瞻報告中稱，中國11月多數經濟活動指標仍顯低迷，但出口反彈可能支撐整體工業生產，工業增加值同比增速有望加快。不過，政策性金融工具落地對建築相關行業的提振效果仍處於極早期階段，或部分抵消出口導向行業向好的影響。

*中金：料製造業、基建、房地產投資均下行*

　　中金公司宏觀團隊張文朗等亦提到，10月新型政策性金融工具基本投放完畢，預計部分實物量或自11月份有所體現，但考慮到進入冬季北方可施工工期縮短，結轉專項債發行進度較慢，整體基建投資或難有大幅好轉。他們預計，製造業、基建、房地產三大項的投資累計同比都可能下行，1-11月固定資產投資累計降幅將擴大。

*「雙11」提前啟動及高基數料影響消費增速*

　　消費方面，花旗預計11月社會消費品零售繼續承壓，原因包括政府補貼減少、汽車銷量進一步下滑，以及「雙11」購物節帶來的提振明顯減弱。

　　中金看法更悲觀，預計11月消費總額同比增速回落至2%左右，因「以舊換新」支持力度偏弱，疊加去年同期基數較高，相關品類消費增速可能延續負增長；同時，個別平台的「雙11」促銷活動提前至10月上旬，這可能使得消費拉動進一步前移，從而拖累11月消費增速。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】美國頒國家安全戰略，擬重新平衡美中經濟關係，強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區