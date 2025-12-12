【數據前瞻】機構料內地消費增速回落、工業增加值增速略加快，固投跌幅擴

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局將於下周一（15日）公布11月工業增加值、投資和消費等數據。據《路透》綜合約30家機構預估中值顯示，隨著假期擾動因素消退，外需回升推動工業生產景氣出現改善，預計11月規模以上工業增加值同比增速從4.9%略加快至5%；1-11月固定資產投資（不含農戶）同比則延續負值，降幅或從1.7%進一步走闊至2.3%。同時，受到「以舊換新」政策效應邊際走弱、以及「雙11」促銷前置的影響，11月社會消費品零售總額同比增速可能從2.9%進一步回落至2.8%。



*花旗：出口反彈支撐工業增加值增速*



投行花旗在數據前瞻報告中稱，中國11月多數經濟活動指標仍顯低迷，但出口反彈可能支撐整體工業生產，工業增加值同比增速有望加快。不過，政策性金融工具落地對建築相關行業的提振效果仍處於極早期階段，或部分抵消出口導向行業向好的影響。



*中金：料製造業、基建、房地產投資均下行*



中金公司宏觀團隊張文朗等亦提到，10月新型政策性金融工具基本投放完畢，預計部分實物量或自11月份有所體現，但考慮到進入冬季北方可施工工期縮短，結轉專項債發行進度較慢，整體基建投資或難有大幅好轉。他們預計，製造業、基建、房地產三大項的投資累計同比都可能下行，1-11月固定資產投資累計降幅將擴大。



*「雙11」提前啟動及高基數料影響消費增速*



消費方面，花旗預計11月社會消費品零售繼續承壓，原因包括政府補貼減少、汽車銷量進一步下滑，以及「雙11」購物節帶來的提振明顯減弱。



中金看法更悲觀，預計11月消費總額同比增速回落至2%左右，因「以舊換新」支持力度偏弱，疊加去年同期基數較高，相關品類消費增速可能延續負增長；同時，個別平台的「雙11」促銷活動提前至10月上旬，這可能使得消費拉動進一步前移，從而拖累11月消費增速。

