《Ａ股動向》飛天茅台批發價跌破1499元官方指導價

內地白酒行業價格平台「今日酒價」最新數據顯示，貴州茅台(滬:600519)核心白酒產品飛天茅台今日跌破1499元(人民幣．下同)的官方指導價。



「今日酒價」微信公眾號的報價顯示，2025年飛天茅台散裝單瓶和原箱單瓶的批發參考價分別為每瓶1485元和1495元，均跌破每瓶1499元的官方出廠指導價；上日兩者分別為1500元和1510元。



貴州茅台股價今日高開高走，收升0.6%，報1420.65元；今年以來累跌近7%。



剛於昨日閉幕的中央經濟工作會議將「堅持內需主導，建設強大國內市場」排在明年八大經濟工作之首。在擴消費上，是次會議提出深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃，優化「兩新」政策實施等。



今年以來，受高端消費疲軟和公務禁酒的衝擊，飛天茅台價格一路下行，從年初超2000元的高位跌至指導價下方。中銀證券近期研報指出，短期來看，年內飛天批價跌幅較大，渠道護城河厚度減少，但中長期來看，茅台在品牌稀缺性上仍具優勢，公司整體經營韌性較強。



中信建投認為，白酒需求處於磨底階段，動銷仍承壓但環比三季度逐步回升，預計白酒企業延續業績出清趨勢，主動為市場紓困，行業底部信號清晰。他們並稱，目前，白酒板塊估值處於歷史低位，具備較強底部配置價值，同時關注潛在消費政策催化。



《經濟通通訊社12日專訊》