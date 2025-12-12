  • 會員
12/12/2025 16:45

【中經會】央視解讀明年樓市政策核心是「穩」，「組合拳」首提「優供給」

摘要
▷ 中央經濟工作會議部署明年房地產政策目標為「穩」
▷ 政策方向首提「控增量、去庫存、優供給」組合措施
▷ 住房公積金改革及城市更新列為政策工具

　　中央經濟工作會議在部署明年經濟工作重點任務時，相比去年仍將房地產工作放在「化解重點領域風險」之列，字數不多，但政策目標、方向、工具等都有新變化。

　　《央視財經》解讀指，在政策目標方面，去年提的是「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，這一次則提出「著力穩定房地產市場」，從「推動止跌」變為「著力穩定」，意味著政策核心趨向如何鞏固住「穩」的態勢。今年前11個月，開發投資雖然在下降，但住房市場全面進入存量時代，全國二手房交易網簽面積在交易總量中的佔比達到45%；與此同時，房價降幅繼續收窄，部分大中城市一二手房交易總量同比在增長。因此，明年的政策目標核心是讓市場「穩」得住。

　　政策方向方面，去年強調的是「合理控制新增用地」、「推進處置存量商品房」等，這一次則首次明確將「控增量、去庫存、優供給」並列作為核心方向，其中「優供給」是第一次出現，意味著明年的政策是一套協同發力的「組合拳」，各地供地前要考慮好庫存的問題，去庫存的同時還要考慮到「民生保障」、優化供地市場結構。

*「城市更新」躍升為「首要任務」之一*

　　政策工具方面，「深化住房公積金制度改革，有序推動「好房子」建設」，是公積金改革與「好房子」建設首次明確成為明年的政策新抓手。未來像優化靈活就業人員繳存住房公積金的覆蓋面將進一步擴大，這樣即使不買房，也可以用於租房提取，要買房的話，貸款額度的提高可以幫助緩解更多剛需與改善群體的支付壓力。而「好房子」建設的有序推動，意味著將從供給端推動住房產品從「數量型」向「質量型」加速迭代。

　　此外，「城市更新」這個詞的位置大幅提前。去年，「加力實施城中村和危舊房改造」是放在房地產這一段表述中，而這一次，「城市更新」一下子跳進了第一部分，成為「堅持內需主導」中的一項重要工作。這說明，明年城市更新的地位上升了，推進的力度將進一步加大。
《經濟通通訊社12日專訊》

