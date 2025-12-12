  • 會員
12/12/2025 17:17

【聚焦數據】內地11月末M2增8%遜預期，M1增幅縮至4.9%

　　人民銀行公布，11月末，廣義貨幣(M2)餘額336.99萬億元（人民幣．下同），同比增長8%，增速遜於預期的8.2%，並較10月末收窄2個百分點。

　　狹義貨幣(M1)餘額112.89萬億元，同比增長4.9%，增速較10月末的6.2%大幅收窄。

　　流通中貨幣(M0)餘額13.74萬億元，同比增長10.6%。前十一個月淨投放現金9175億元。
《經濟通通訊社12日專訊》

