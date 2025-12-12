  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

12/12/2025 17:22

【聚焦數據】內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期
▷ 11月人民幣存款增1.41萬億元，較10月上升
▷ 11月末人民幣貸款餘額271萬億元，同比增6.4%

　　人民銀行公布，前十一個月人民幣貸款增加15.36萬億元（人民幣．下同）。按上月公布的前十個月人民幣貸款增加14.97萬億元計算，11月人民幣貸款增加3900億元，低於預期的5000億元，但較10月的2200億元明顯上升。

　　分部門看，前十一個月，住戶貸款增加5333億元，其中，短期貸款減少7328億元，中長期貸款增加1.27萬億元；企（事）業單位貸款增加14.4萬億元，其中，短期貸款增加4.44萬億元，中長期貸款增加8.49萬億元，票據融資增加1.31萬億元；非銀行業金融機構貸款減少332億元。

　　11月末，本外幣貸款餘額274.84萬億元，同比增長6.3%。月末人民幣貸款余額271萬億元，同比增長6.4%。

　　11月末，外幣貸款餘額5429億美元，同比下降1.6%。前十一個月外幣貸款增加8億美元。

*11月人民幣存款大增至1.41萬億元*

　　存款方面，前十一個月人民幣存款增加24.73萬億元。按上月公布的前十個月人民幣存款增加23.32萬億元計算，11月人民幣存款增加1.41萬億元，較10月的6100億元大幅上升。

　　前十一個月，住戶存款增加12.06萬億元，非金融企業存款增加1.09萬億元，財政性存款增加2.04萬億元，非銀行業金融機構存款增加6.74萬億元。

　　11月末，本外幣存款餘額334.46萬億元，同比增長8%。月末人民幣存款餘額326.96萬億元，同比增長7.7%。

　　11月末，外幣存款餘額1.06萬億美元，同比增長28.3%。前十一個月外幣存款增加2067億美元。
《經濟通通訊社12日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區