12/12/2025 18:03

《中國監管》私募優策投資違規挪用基金財產，被罰款2100萬、撤銷管理人登記

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 浙江優策投資挪用基金財產12.52億元遭罰2100萬元
▷ 責任人員被罰1425萬元，實控人終身禁入證券市場
▷ 中國基金業協會撤銷該公司管理人登記

　　中國證監會網站今日發布公告稱，經查，浙江優策投資管理有限公司及實際控制人存在違規挪用基金財產、報送虛假信息等行為，嚴重違反私募基金法律法規。浙江證監局對優策投資罰款2100萬元（人民幣．下同），對3名責任人員罰款1425萬元，對實際控制人採取終身證券市場禁入措施。中國證券投資基金業協會同步撤銷管理人登記。

　　公告並指，對於相關違法行為可能涉及的犯罪問題線索，證券監管部門將堅持應移盡移的工作原則，依法依規移送公安機關。中證監將依法嚴厲查處私募基金各類違法違規活動，清除「害群之馬」，淨化市場環境，促進行業規範健康發展。

　　內媒指出，相關處罰力度為頂格處罰，在私募監管領域「史上最重」。

　　天眼查APP顯示，優策投資於2016年12月成立，註冊資本1000萬元；2017年11月在中國證券投資基金業協會完成登記，機構類型為私募證券投資基金管理人，業務涉及私募證券投資基金、私募證券投資類FOF基金。優策投資所屬集團為杭州連芯。

*優策投資開普通帳戶存基金財產，挪用高達12.52億元*

　　據內媒此前報道，2024年7月，優策投資被發現旗下幾隻私募基金難以兌付、12.52億元存款不翼而飛。據報優策投資曾將旗下基金合計超過12億元的存款存於長安銀行。長安銀行總行曾回應稱，優策投資在長安銀行開設的是存款結算帳戶，客戶存取款是自由的，且長安銀行不具有基金託管人資格，所以也不存在監督職能；後期優策投資方申請開通了企業網銀，「就可以直接在手機上操作了」。報道指，相關合同定明不得開通網銀並限制了資金流向，但實際上網銀不僅被偷偷開通，還頻繁被用來轉移資金，2024年7月相關帳戶僅餘8萬多元。
《經濟通通訊社12日專訊》

