大國博弈
AH股新聞

12/12/2025 17:48

《中國監管》全國金融系統工作會議：著力防範化解風險，嚴防「爆雷」

　　全國金融系統工作會議今日在北京召開。中共中央政治局委員、中央金融委員會辦公室主任何立峰出席會議並講話。何立峰強調，金融系統要深入學習貫徹中央經濟工作會議精神，準確把握經濟工作面臨的形勢和主要目標任務，堅定做好金融工作的信心和決心，堅持防風險、強監管、促高質量發展工作主線，有力有序有效做好2026年金融重點工作。

*嚴厲打擊非法金融活動，嚴肅開展金融風險追責問責*

　　要繼續著力做好防範化解地方中小金融機構風險、房地產企業涉金融風險、地方政府融資平台金融債務風險工作，嚴控增量、妥處存量、嚴防「爆雷」，嚴厲打擊非法金融活動。要進一步鞏固和強化金融監管，完善重點領域監管制度體系並嚴格落實，持續強化金融機構合規意識和風險意識，不斷提升監管能力，嚴肅開展金融風險追責問責。

　　要全力以赴推動高質量發展，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持，穩步有序推進金融改革開放，做好預期管理。要加強黨對金融工作的全面領導，認真學習、深刻領會、不折不扣貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署，樹立和踐行正確政績觀、業績觀，持之以恆推進全面從嚴治黨。要編制好「十五五」金融相關規劃，加強工作統籌，確保「十五五」金融工作良好開局。
《經濟通通訊社12日專訊》

