申萬宏源(06806)發行第三期次級債券籌獲22億人幣，票息2.13%

申萬宏源(06806)(深:000166)公布，2025年面向專業投資者公開發行次級債券（第三期），最終發行規模22億元人民幣。



該集團指，債券分為兩個品種，品種二全額回撥至品種一，品種一實際發行規模22億元人民幣，票面利率為2.13%，期限為3年，而債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。

《經濟通通訊社12日專訊》