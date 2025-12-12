康龍化成(03759)股東信中康成和信中龍成減持1%股權，持股降至14%

康龍化成(03759)(深:300759)公布，股東信中康成和信中龍成於7月10日至本周三（10日）期間合計減持約1778.2萬股，佔1%股權。



該集團指，信中康成和信中龍成持股由15%降至14%，減持出於自身資金需求考慮，而減持股份計劃不會對集團治理結構及持續性經營產生重大影響，不會導致公司控制權發生變更。

《經濟通通訊社12日專訊》