12/12/2025 08:14

【內房困局】萬科企業(2202)續為兩項貸款提供擔保，涉逾28億人幣

　　萬科企業(02202)(深:000002)公布，繼續為兩項子公司貸款續提供擔保，擔保金額28.2億元（人民幣．下同）。該集團指，於2023年，控股子公司Dynasty向境外金融機構作為貸款方申請銀行貸款28億元，期限3年，截至目前，貸款餘額23.84億元，有關擔保方式不變。此外，控股子公司SCPG Holdings將所持Vanke Rainbow Purchaser Limited的1.97%股權質押給貸款方。SCPG Holdings已與貸款方就有關融資事項簽訂質押合同，相關擔保本金金額28億元，擔保期限為擔保合同生效之日至主債務履行期屆滿之日止。

　　此外，萬科指，去年控股子公司上海築浦信息技術已向南京銀行上海分行申請銀行貸款2000萬元，期限不超過1年。截至目前，貸款餘額。1000萬元。近期經申請，南京銀行同意繼續提供貸款，上海築浦後續可根據業務需要提款，期限1年，擔保方式不變。

　　萬科指，擔保發生後，公司及控股子公司對外擔保總額將為844.76億元，佔去年末歸屬於股東淨資產比重將為41.68%，與10月底相同。
《經濟通通訊社12日專訊》

