《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(11日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2094.12
|寒武紀
|(688256)
|1120.78
|洛陽鉬業
|(603993)
|1068.88
|工業富聯
|(601138)
|1058.69
|藥明康德
|(603259)
|952.71
|貴州茅台
|(600519)
|901.29
|招商銀行
|(600036)
|818.80
|兆易創新
|(603986)
|778.61
|瀾起科技
|(688008)
|739.02
|工商銀行
|(601398)
|737.75
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3476.81
|寧德時代
|(300750)
|3314.24
|新易盛
|(300502)
|2796.11
|天孚通信
|(300394)
|2115.96
|陽光電源
|(300274)
|1831.93
|立訊精密
|(002475)
|1217.34
|勝宏科技
|(300476)
|1089.30
|光庫科技
|(300620)
|1072.50
|航天發展
|(000547)
|906.49
|東山精密
|(002384)
|851.39
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》
