《Ａ股異動》鈞達股份A漲停，現報44.36元人幣

鈞達股份A股(深:002865)現漲停，報44.36元（人民幣．下同），升10%，最低價42元；成交1343萬股，成交金額5.89億元；換手率6%。
鈞達股份H股(02865)升6.8%，報18港元，最高價18.21港元，最低價17.3港元；成交127.92萬股，成交金額2273萬港元；主動買沽比率57:43，資金淨主動買入297.64萬港元。鈞達股份A股較H股呈171.5%溢價。
《經濟通通訊社15日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
15/12/2025 09:32
鈞達股份A股(深:002865)現漲停，報44.36元（人民幣．下同），升10%，最低價42元；成交1343萬股，成交金額5.89億元；換手率6%。
鈞達股份H股(02865)升6.8%，報18港元，最高價18.21港元，最低價17.3港元；成交127.92萬股，成交金額2273萬港元；主動買沽比率57:43，資金淨主動買入297.64萬港元。鈞達股份A股較H股呈171.5%溢價。
《經濟通通訊社15日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N