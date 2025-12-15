  • 會員
AH股新聞

15/12/2025 09:32

《Ａ股異動》鈞達股份A漲停，現報44.36元人幣

　　鈞達股份A股(深:002865)現漲停，報44.36元（人民幣．下同），升10%，最低價42元；成交1343萬股，成交金額5.89億元；換手率6%。

　　鈞達股份H股(02865)升6.8%，報18港元，最高價18.21港元，最低價17.3港元；成交127.92萬股，成交金額2273萬港元；主動買沽比率57:43，資金淨主動買入297.64萬港元。鈞達股份A股較H股呈171.5%溢價。
《經濟通通訊社15日專訊》

15/12/2025 17:03

