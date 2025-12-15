  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

15/12/2025 08:51

粉筆(02469)與華圖山鼎訂戰略合作，尋求股權投資開發AI應用方案

　　粉筆(02469)公布，與華圖山鼎設計(深:300492)訂立戰略合作協議，雙方旨在共同探索招錄類考試培訓業務領域的合作。

　　該集團指，雙方將探索並尋求在股權投資的合作，包括戰略投資及成立合資企業。雙方將共同開發招錄類考試培訓行業的AI應用方案，將整合各自渠道，發揮線上與線下分銷渠道的優勢，以提升雙方營運效率。
《經濟通通訊社15日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區