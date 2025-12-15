粉筆(02469)與華圖山鼎訂戰略合作，尋求股權投資開發AI應用方案

粉筆(02469)公布，與華圖山鼎設計(深:300492)訂立戰略合作協議，雙方旨在共同探索招錄類考試培訓業務領域的合作。



該集團指，雙方將探索並尋求在股權投資的合作，包括戰略投資及成立合資企業。雙方將共同開發招錄類考試培訓行業的AI應用方案，將整合各自渠道，發揮線上與線下分銷渠道的優勢，以提升雙方營運效率。

《經濟通通訊社15日專訊》