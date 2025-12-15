【數據解讀】統計局：新動能穩步成長，實現全年預期目標有較好條件

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國新辦今日就11月份國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從全年情況看，儘管有困難有壓力，但中國經濟韌性強，宏觀政策支持有力，新動能穩步成長，實現全年預期目標有較好條件。



他指出，1-11月份，中國貨物進出口總額同比增長3.6%，其中對東盟、歐盟、非洲進出口額分別增長8.5%、5.4%和18.7%。市場需求的擴大，對經濟的帶動作用將繼續顯現。1-11月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長9.2%，數字產品製造業增加值增長9.3%；工業機器人、集成電路產量分別增長29.2%和10.6%。



*主要國際組織上調中國經濟增長預期，表明國際社會信心*



他又表示，近期，主要國際組織紛紛上調對中國經濟增長預期，也表明國際社會對中國經濟發展的信心。從明年情況來看，國際環境不穩定不確定因素較多，保護主義和單邊主義負面影響持續顯現，地緣政治衝突變數猶存，國內加快構建新發展格局，做強國內大循環，促進國內國際雙循環仍需持續用力。在看到風險挑戰的同時，也要看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，創新驅動作用增強，改革開放不斷深化，現代化產業體系加快建設，將有力支撐經濟向好發展。



下階段，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，為「十五五」開好局、起好步打下堅實基礎。

