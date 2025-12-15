  • 會員
AH股新聞

15/12/2025 11:35

【數據解讀】投資增速放緩，統計局：重點領域投資仍保持增長

摘要
▷ 1-11月全國固定資產投資同比下降2.6%，房地產開發投資降15.9%
▷ 扣除房地產後項目投資增0.8%，設備工器具購置投資增12.2%
▷ 通用設備、汽車製造、能源綠色轉型等重點領域投資保持增長

　　1-11月份，全國固定資產投資同比下降2.6%，遜於預期的降2.3%，降幅為2020年6月以來最大，其中全國房地產開發投資同比下降15.9%。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從投資來看，由於房地產投資下降等多重因素影響，投資增速下降，但扣除房地產開發投資後的項目投資保持增長0.8%。儘管投資增速下降，但在擴大內需政策和產業升級發展等帶動下，重點領域投資保持增長，繼續為經濟中長期發展打下基礎。

*交通運輸裝備生產及能源綠色轉型投入均加大*

　　他指出，新興領域投資增勢較好。中國製造業升級穩步發展，裝備製造業較快發展，部分行業投資保持增長。1-11月份，通用設備製造業投資同比增長8.9%。交通運輸裝備技術更新升級、生產投入也在加大，1-11月份，汽車製造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備製造業投資分別增長15.3%和22.4%。能源綠色轉型投入加大，信息技術廣泛應用，相關服務投資繼續擴大，1-11月份，太陽能、風力、核力、水力發電投資增長7.4%，信息服務業投資增長29.6%。

　　此外，大規模設備更新政策促進企業加大設備購置，推動產業更新改造。1-11月份，設備工器具購置投資同比增長12.2%，繼續快於全部投資增長，拉動全部投資增長1.8個百分點。企業改造升級加快，部分消費品製造行業設備投資較快增長。1-11月份，農副產品加工業、紡織業、家具製造業設備工器具購置投資分別增長10.5%、14.4%、10.7%。

*已推不少促進投資增長措施，注重提高投資效益*

　　付凌暉稱，從未來看，中國投資潛力和空間依然巨大，推動新質生產力發展，促進城鄉區域協調發展，強化教育、醫療、住房、基本公共服務等民生保障，滿足人民美好生活需要，都需要持續加大投入。對於投資下降，近期相關部門也推出了不少促進投資增長的措施，尤其是注重提高投資效益、注重激發民間投資的活力，相信相關政策逐步顯效，有利於投資穩步回升。下階段，要繼續優化投資結構，持續改善投資環境，發揮政府投資導向作用，進一步激發民間投資活力，發揮好投資擴內需、優供給、惠民生的關鍵作用，更好促進經濟高質量發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

