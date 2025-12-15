【數據解讀】統計局：PPI按月上升，因冬季用能、防寒保暖等季節性需求增加

國家統計局日前公布，11月，工業生產者出廠價格(PPI)同比降2.2%，環比增0.1%，國家統計局新聞發言人付凌暉今日在國新辦發布會上表示，11月工業生產者出廠價格連續2個月環比上漲，同比降幅與上月相比基本穩定，主要是由於冬季用能、防寒保暖等季節性需求增加，「當然也要看到，PPI同比還在下降，夯實價格合理回升的基礎仍需加力」。



他表示，下階段，要繼續擴大國內需求，做強國內大循環，縱深推進全國統一大市場建設，加強重點行業產能治理，改善供求關係，推動價格合理回升，改善企業經營。



*光伏等行業「反內捲」效果繼續顯現*



他指出，11月份PPI環比上漲0.1%，規範市場競爭秩序以及國際有色金屬價格上行傳導亦有影響。至於PPI同比下降2.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點，主要是上年同期基數走高的影響。從PPI變化來看，促進價格合理回升的積極因素仍在累積。



他並指，規範市場競爭秩序效果繼續顯現。11月份，光伏設備及元器件製造、鋰離子電池製造、新能源汽車整車製造價格同比降幅分別比上月收窄2.0、0.7和0.6個百分點。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》