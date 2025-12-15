【數據解讀】統計局：工業生產總體保持穩中提質，高端化發展態勢明顯

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局公布，11月規模以上工業增加值同比實際增長4.8%（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增幅遜於預期的5%，並較10月收窄0.1個百分點，續創2024年8月以來最低。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，從11月份情況來看，中國工業生產總體保持穩中提質發展態勢，但也要看到，外部環境複雜嚴峻，工業新舊動能轉換過程中仍面臨結構調整壓力。



他指出，工業高端化發展態勢明顯，裝備製造業和高技術製造業增長較快。11月份，規模以上裝備製造業和高技術製造業增加值同比分別增長7.7%和8.4%，明顯快於規模以上工業增加值增速，累計增加值佔全部規模以上工業比重分別達到36.4%和16.9%。中高端裝備行業和產品增勢較好，11月份，汽車製造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備製造業增加值均增長11.9%；動車組、民用鋼製船舶產量分別增長24.1%、18.4%。航空航天、電子通信等高技術行業快速增長，11月份，航空航天器及設備製造業、電子及通信設備製造業增加值分別增長9.1%、11.7%。



*智能產品生產較快增長，新能源產業發展態勢較好*



此外，新興產業成長壯大。科技創新和產業創新加快融合，工業數字化、智能化轉型持續推進，發展新動能穩步成長。11月份，規模以上電子專用材料製造、集成電路製造增加值分別增長30.9%、32.4%。智能產品生產較快增長。11月份，智能車載設備製造、智能無人飛行器製造增加值分別增長30%、49.3%，工業機器人產量增長20.6%。綠色轉型推動下，新能源產業發展態勢較好。11月份，新能源汽車、汽車用鋰離子動力電池產量分別增長17%、32.7%。綠色材料生產快速增長。11月份，高性能化學纖維、生物基化學纖維產量分別增長41.3%、27.7%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》