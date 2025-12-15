  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

15/12/2025 11:59

【數據解讀】統計局：工業生產總體保持穩中提質，高端化發展態勢明顯

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 11月規模以上工業增加值同比增4.8%
▷ 裝備製造業/高技術製造業增加值增7.7%/8.4%
▷ 新能源汽車/鋰電池產量增17%/32.7%

　　國家統計局公布，11月規模以上工業增加值同比實際增長4.8%（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增幅遜於預期的5%，並較10月收窄0.1個百分點，續創2024年8月以來最低。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，從11月份情況來看，中國工業生產總體保持穩中提質發展態勢，但也要看到，外部環境複雜嚴峻，工業新舊動能轉換過程中仍面臨結構調整壓力。

　　他指出，工業高端化發展態勢明顯，裝備製造業和高技術製造業增長較快。11月份，規模以上裝備製造業和高技術製造業增加值同比分別增長7.7%和8.4%，明顯快於規模以上工業增加值增速，累計增加值佔全部規模以上工業比重分別達到36.4%和16.9%。中高端裝備行業和產品增勢較好，11月份，汽車製造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備製造業增加值均增長11.9%；動車組、民用鋼製船舶產量分別增長24.1%、18.4%。航空航天、電子通信等高技術行業快速增長，11月份，航空航天器及設備製造業、電子及通信設備製造業增加值分別增長9.1%、11.7%。

*智能產品生產較快增長，新能源產業發展態勢較好*

　　此外，新興產業成長壯大。科技創新和產業創新加快融合，工業數字化、智能化轉型持續推進，發展新動能穩步成長。11月份，規模以上電子專用材料製造、集成電路製造增加值分別增長30.9%、32.4%。智能產品生產較快增長。11月份，智能車載設備製造、智能無人飛行器製造增加值分別增長30%、49.3%，工業機器人產量增長20.6%。綠色轉型推動下，新能源產業發展態勢較好。11月份，新能源汽車、汽車用鋰離子動力電池產量分別增長17%、32.7%。綠色材料生產快速增長。11月份，高性能化學纖維、生物基化學纖維產量分別增長41.3%、27.7%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區