【中經會】人行：續實施適度寬鬆貨幣政策，著力擴大內需、優化供給

人行行長潘功勝12日主持召開黨委會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，落實全國金融系統工作會議要求，研究部署貫徹落實舉措。會議強調，做好明年人行工作，繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場穩定運行營造良好的貨幣金融環境。重點做好以下工作。



一是堅持黨中央的集中統一領導，以政治建設統領中央銀行各項工作。扎實落實黨中央決定的貨幣金融政策。認真貫徹民主集中制，持之以恒推進全面從嚴治黨，持續正風肅紀反腐。常態長效推進中央巡視整改。按照忠誠、干淨、擔當、勤勉、專業、務實的標準，堅持正確選人用人導向，建設過硬幹部人才隊伍，營造風清氣正的政治生態。



*動態評估完善貨幣政策框架*



二是完善中央銀行制度，建設強大的中央銀行。構建科學穩健的貨幣政策體系，動態評估完善貨幣政策框架，豐富貨幣政策工具箱，加強貨幣政策執行和傳導。統籌做好金融「五篇大文章」。健全覆蓋全面的宏觀審慎管理體系和系統性金融風險防範處置機制，強化重點領域的宏觀審慎管理，完善系統重要性金融機構監管的基本框架。建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的金融市場體系。建設安全高效的金融基礎設施體系。完善中央銀行履職的法律基礎。



*靈活高效運用降準降息等政策工具*



三是繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加快推進金融供給側結構性改革。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，把握好政策實施的力度、節奏和時機，保持流動性充裕，促進社會綜合融資成本低位運行，加強對實體經濟的金融支持。暢通貨幣政策傳導機制，優化結構性貨幣政策工具運用，加強與財政政策的協同，激勵和引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



*做好房地產金融宏觀審慎管理*



四是防範化解重點領域的金融風險，維護金融穩定。助力在宏觀層面把握好經濟增長、經濟結構調整和金融風險防範之間的動態平衡，推動經濟高質量發展，夯實金融市場平穩運行和微觀單體金融機構穩健經營的根基。加強金融風險監測、評估、預警體系建設。堅定維護金融市場平穩運行，綜合平衡防範金融市場的道德風險，建立在特定情景下向非銀金融機構提供流動性的機制性安排。堅定推進金融支持融資平台債務風險化解工作。堅持市場化、法治化原則，積極穩妥處置中小金融機構風險。做好房地產金融宏觀審慎管理。



*務實開展金融外交和多雙邊貨幣金融合作*



五是穩步推進金融高水平開放，維護國家金融安全。踐行全球治理倡議，積極參與和推進全球金融治理改革完善。務實開展金融外交和多雙邊貨幣金融合作。推進人民幣國際化。持續建設和發展多渠道、廣覆蓋的人民幣跨境支付體系。穩步發展數字人民幣。



會議要求，要認真做好歲末年初各項工作。密切跟蹤監測，維護金融市場平穩運行。認真做好支付清算、現金供應等中央銀行金融服務工作，滿足人民群眾金融需求。牢牢守住安全生產底線，確保金融基礎設施安全穩定運行。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》