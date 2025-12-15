  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

15/12/2025 08:24

【中經會】金監總局：全力支持完成明年發展目標，支持穩定房地產市場

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 金監總局12日召開會議，李雲澤主持
▷ 要求支持完成2024年經濟社會發展目標
▷ 支持穩定房地產市場，化解地方債風險

　　國家金監總局黨委12日召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，黨委書記、局長李雲澤主持會議。會議要求，因地制宜、分類施策，統籌推進防風險、強監管、促高質量發展各項工作，全力支持完成2026年經濟社會發展目標任務，為「十五五」開好局、起好步提供有力金融支撐。

*積極化解地方債風險，提升監管質效*

　　一是有力有序防範化解重點領域風險。堅定履行風險防控首位主責，著力化解存量風險，堅決遏制增量風險，嚴守不「爆雷」底線。鞏固拓展改革化險成果，深入推進中小金融機構減量提質。支持穩定房地產市場，進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，助力構建房地產發展新模式。指導銀行保險機構按照市場化法治化原則，積極化解地方政府融資平台金融債務風險。

　　二是著力提升強監管嚴監管質效。加快健全金融法治，精準規範高效執法，不斷提高監管能力。引導銀行保險機構樹牢正確的經營觀、業績觀、風險觀，降本增效、苦練內功，努力實現差異化、特色化發展。深入整治「內捲式」競爭，大力規範市場秩序。高壓嚴打非法金融活動，堅決守好人民群眾「錢袋子」。

*支持激發投資、帶動提振消費*

　　三是加力提效促進高質量發展。引導銀行保險機構持續加大對國家重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融供給，努力提升經濟金融適配性。高效服務擴大有效需求，繼續發揮新型政策性金融工具作用，支持激發投資、帶動提振消費。創新科技金融服務，穩步推進總局科技金融「四項試點」擴圍增效。深化小微企業融資協調工作機制，優化鄉村全面振興金融服務，做好靈活就業群體、新就業形態人員保險服務，大力發展長期護理險，加強災害保險保障。

　　四是縱深推進總局系統全面從嚴治黨。持續強化政治建設，深化黨的創新理論武裝，切實提高政治能力。持之以恒正風肅紀反腐，鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，一體推進「三不腐」。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15北京專電》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區