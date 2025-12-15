【中經會】金監總局：全力支持完成明年發展目標，支持穩定房地產市場

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家金監總局黨委12日召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，黨委書記、局長李雲澤主持會議。會議要求，因地制宜、分類施策，統籌推進防風險、強監管、促高質量發展各項工作，全力支持完成2026年經濟社會發展目標任務，為「十五五」開好局、起好步提供有力金融支撐。



*積極化解地方債風險，提升監管質效*



一是有力有序防範化解重點領域風險。堅定履行風險防控首位主責，著力化解存量風險，堅決遏制增量風險，嚴守不「爆雷」底線。鞏固拓展改革化險成果，深入推進中小金融機構減量提質。支持穩定房地產市場，進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，助力構建房地產發展新模式。指導銀行保險機構按照市場化法治化原則，積極化解地方政府融資平台金融債務風險。



二是著力提升強監管嚴監管質效。加快健全金融法治，精準規範高效執法，不斷提高監管能力。引導銀行保險機構樹牢正確的經營觀、業績觀、風險觀，降本增效、苦練內功，努力實現差異化、特色化發展。深入整治「內捲式」競爭，大力規範市場秩序。高壓嚴打非法金融活動，堅決守好人民群眾「錢袋子」。



*支持激發投資、帶動提振消費*



三是加力提效促進高質量發展。引導銀行保險機構持續加大對國家重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融供給，努力提升經濟金融適配性。高效服務擴大有效需求，繼續發揮新型政策性金融工具作用，支持激發投資、帶動提振消費。創新科技金融服務，穩步推進總局科技金融「四項試點」擴圍增效。深化小微企業融資協調工作機制，優化鄉村全面振興金融服務，做好靈活就業群體、新就業形態人員保險服務，大力發展長期護理險，加強災害保險保障。



四是縱深推進總局系統全面從嚴治黨。持續強化政治建設，深化黨的創新理論武裝，切實提高政治能力。持之以恒正風肅紀反腐，鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，一體推進「三不腐」。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15北京專電》