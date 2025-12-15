《駐京專電》三部門聯合推11條舉措，促消費「組合拳」再加碼

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

商務部、人行、金監總局聯合印發《關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知》，圍繞商品消費、服務消費、新型消費、消費場景、消費幫扶等重點領域，從深化系統協作、加大金融支持、擴大對接合作等方面提出11條政策措施。



《通知》首先明確要深化商務和金融系統協作，推動地方有關部門加強溝通交流和分工協作，鼓勵有條件的地方健全溝通合作機制，強化財政資金、信貸資金與社會資本等合力，細化落實具體實施細則，共同打好政策「組合拳」。



*探索金融支持「人工智能+消費」、「IP+消費」新模式*



《通知》聚焦商品消費、服務消費、新型消費提出多項針對性措施。例如，《通知》明確，加強大宗耐用消費品、數碼產品等消費金融服務，挖掘商品消費升級潛能；完善「1+N」政策措施體系，加大服務消費政策支持力度。結合家政、住宿餐飲、文體娛樂、教育、旅遊、養老托育等重點服務消費發展趨向和特點，創新金融產品和服務，更多嵌入消費場景、融入消費生態；按照風險可控、商業可持續原則，積極探索金融支持首發經濟、綠色消費、健康消費、數字消費、「人工智能+消費」、「IP+消費」等消費新業態新模式的有效舉措，提供更具多樣性、差異化的金融服務。



*探索開發專屬貸款產品，完善消費品以舊換新服務平台*



在消費供給端，《通知》明確要創新多元化消費場景、助力消費幫扶。具體舉措包括結合縣域商業提質增效和農村電商高質量發展，探索開發專屬貸款產品；鼓勵金融機構主動融入城鄉消費新場景、新熱點，拓寬線上渠道，強化線下服務，積極打造場景化的金融服務品牌；鼓勵開展推薦信貸項目等定點幫扶合作，加大金融機構對定點幫扶縣「融資+融智」支持等。



商務部財務司有關負責人指出，鼓勵金融機構根據各地方促消費差異化政策和場景需求，定制和升級數字人民幣智能合約紅包服務方案，更好滿足補貼資金高效周轉、精準直達、定向施策等要求。在信息共享層面，地方商務主管部門應結合實際情況，建立消費領域重點項目清單，依托信貸市場服務平台等平台或機制，加強與金融機構共享，便利金融機構做好精準對接服務。完善消費品以舊換新服務平台，擴大金融機構參與範圍；地方商務主管部門依托支持小微企業融資協調工作機制，通過地方融資信用服務平台，積極推動加強與金融機構共享商貿類小微企業信息，促進融資精準直達。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》