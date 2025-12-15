《駐京專電》發改委召開工作會議，明確明年9項重點任務

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家發改委發布，全國發展和改革工作會議在北京召開。會議總結2025年發展改革工作，研究部署2026年發展改革重點任務。發改委主任鄭柵潔作工作報告稱，編制實施好「十五五」規劃，提振消費要出實招出新招。



*編制實施好「十五五」規劃，促進投資止跌回穩*



一是編制實施好「十五五」規劃。深入領會黨中央戰略意圖，堅持因地制宜，提高規劃質量，加強規劃內容審核銜接，把黨的二十屆四中全會《建議》確定的各項決策部署和工作要求落到實處。同時，加強經濟監測預警分析，完善政策工具箱，加強預期管理，做好今明兩年政策銜接、工作銜接，推動政策靠前發力，實現良好開局。



二是多措並舉促進投資止跌回穩。充分發揮「兩重」建設、新增地方政府專項債券等各類政府投資資金作用，適當增加中央預算內投資規模，繼續發揮新型政策性金融工具作用，不斷提高投資效益。面向「十五五」謀劃實施重大工程項目。進一步明確投資規則，扎實做好前期工作，加強投資項目調度。深入實施促進民間投資發展的若干措施，有效激發民間投資活力。



*提振消費要出實招出新招，深化拓展「人工智能+」行動*



三是提振消費要出實招出新招。優化實施消費品以舊換新政策，積極擴大服務消費，加快清理消費領域不合理限制性措施，推動消費供給提質升級。



四是綜合整治「內捲式」競爭和培育發展新動能。完善重點行業產能治理和重大基礎設施調控，大力培育壯大新興產業和未來產業，培育壯大若干新興支柱產業，深化拓展「人工智能+」行動，補齊科技服務業短板，完善低空經濟產業生態，深入推進數字經濟高質量發展。



*持續抓好招商引資、招標投標等方面重點問題整治*



五是進一步全面深化改革。研究制定全國統一大市場建設條例，協同推進「准入、場景、要素」一體化改革。持續抓好招商引資、招標投標等方面重點問題整治，堅決破除各類壁壘障礙。更大力度發展民營經濟，大力推動民營經濟促進法配套制度建設。



六是深入擴大高水平對外開放。穩步擴大制度型開放，統籌做好「引進來」和「走出去」，推動共建「一帶一路」高質量發展。



七是以雙碳為引領加快推進全面綠色轉型。穩步實施碳排放總量和強度雙控制度，完善配套制度，強化評價考核，嚴控新增「兩高」項目。



*加快完善適應人口變化的公共資源配置機制*



八是更大力度保障就業和改善民生。多渠道促進就業增收，提升公共服務水平，保障民生商品量足價穩，切實增進民生福祉。



九是適應人口形勢變化優化公共資源配置。統籌謀劃推動人口高質量發展，加快完善適應人口變化的公共資源配置機制，加強教育資源前瞻布局。同時，扎實推動城鄉融合和區域協調發展，持續推進以人為本的新型城鎮化建設，加大區域戰略實施力度，加快促進區域間聯動融合發展，分類有序、片區化推進鄉村振興，推動特殊類型地區振興發展。更好統籌發展和安全，持續提高糧食安全保障能力，持續推進能源產供儲銷體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性，積極穩妥化解重點領域風險。

