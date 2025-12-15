  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

15/12/2025 08:30

《駐京專電》發改委召開工作會議，明確明年9項重點任務

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國家發改委北京會議部署2026年九項重點任務
▷ 任務含編制「十五五」規劃、促進投資、提振消費
▷ 措施包括增中央預算投資、優化消費以舊換新政策

　　國家發改委發布，全國發展和改革工作會議在北京召開。會議總結2025年發展改革工作，研究部署2026年發展改革重點任務。發改委主任鄭柵潔作工作報告稱，編制實施好「十五五」規劃，提振消費要出實招出新招。

*編制實施好「十五五」規劃，促進投資止跌回穩*

　　一是編制實施好「十五五」規劃。深入領會黨中央戰略意圖，堅持因地制宜，提高規劃質量，加強規劃內容審核銜接，把黨的二十屆四中全會《建議》確定的各項決策部署和工作要求落到實處。同時，加強經濟監測預警分析，完善政策工具箱，加強預期管理，做好今明兩年政策銜接、工作銜接，推動政策靠前發力，實現良好開局。

　　二是多措並舉促進投資止跌回穩。充分發揮「兩重」建設、新增地方政府專項債券等各類政府投資資金作用，適當增加中央預算內投資規模，繼續發揮新型政策性金融工具作用，不斷提高投資效益。面向「十五五」謀劃實施重大工程項目。進一步明確投資規則，扎實做好前期工作，加強投資項目調度。深入實施促進民間投資發展的若干措施，有效激發民間投資活力。

*提振消費要出實招出新招，深化拓展「人工智能+」行動*

　　三是提振消費要出實招出新招。優化實施消費品以舊換新政策，積極擴大服務消費，加快清理消費領域不合理限制性措施，推動消費供給提質升級。

　　四是綜合整治「內捲式」競爭和培育發展新動能。完善重點行業產能治理和重大基礎設施調控，大力培育壯大新興產業和未來產業，培育壯大若干新興支柱產業，深化拓展「人工智能+」行動，補齊科技服務業短板，完善低空經濟產業生態，深入推進數字經濟高質量發展。

*持續抓好招商引資、招標投標等方面重點問題整治*

　　五是進一步全面深化改革。研究制定全國統一大市場建設條例，協同推進「准入、場景、要素」一體化改革。持續抓好招商引資、招標投標等方面重點問題整治，堅決破除各類壁壘障礙。更大力度發展民營經濟，大力推動民營經濟促進法配套制度建設。

　　六是深入擴大高水平對外開放。穩步擴大制度型開放，統籌做好「引進來」和「走出去」，推動共建「一帶一路」高質量發展。

　　七是以雙碳為引領加快推進全面綠色轉型。穩步實施碳排放總量和強度雙控制度，完善配套制度，強化評價考核，嚴控新增「兩高」項目。

*加快完善適應人口變化的公共資源配置機制*

　　八是更大力度保障就業和改善民生。多渠道促進就業增收，提升公共服務水平，保障民生商品量足價穩，切實增進民生福祉。

　　九是適應人口形勢變化優化公共資源配置。統籌謀劃推動人口高質量發展，加快完善適應人口變化的公共資源配置機制，加強教育資源前瞻布局。同時，扎實推動城鄉融合和區域協調發展，持續推進以人為本的新型城鎮化建設，加大區域戰略實施力度，加快促進區域間聯動融合發展，分類有序、片區化推進鄉村振興，推動特殊類型地區振興發展。更好統籌發展和安全，持續提高糧食安全保障能力，持續推進能源產供儲銷體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性，積極穩妥化解重點領域風險。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區