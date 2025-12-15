《駐京專電》金監總局發布商業銀行託管新規：強化底線要求、禁止墊資

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

金監總局發布《商業銀行託管業務監督管理辦法（試行）》，明年2月起施行，對於不符合要求的存量業務，《辦法》設置了3年過渡期。與徵求意見稿相比，《辦法》有較大幅度修改。其中較為明顯的改動就包括了新增對商業銀行託管非標準化產品的能力要求、新增禁止「為託管產品墊付資金、提供流動性支持或融資承諾」等。



*投資非標準化資產應充分評估*



託管是指商業銀行作為獨立第三方，為各類金融產品及專項資金形成的投資組合等提供財產保管及相關服務的行為。具體來看，《辦法》明確，商業銀行可以根據法律法規規定和託管合同約定，為託管產品提供賬戶開立、財產保管、清算交割、會計核算、資產估值、信息披露、投資監督等服務。當託管產品約定的投資範圍包括非標準化債權類資產、未上市企業股權等非標準化資產時，《辦法》指出，商業銀行應當根據自身能力和服務水平，經充分評估後開展託管業務。評估內容包括產品管理人的資本實力、公司治理、合規管理、風險控制、信息披露和市場影響力等方面，產品的交易結構、投資標的、退出方式、估值方法策略等方面。



金融監管總局有關司局負責人強調，「商業銀行為投資於非標準化資產的產品提供託管服務的，應當根據法律法規、相關監管規定和託管合同約定，採取合理措施，履行託管職責，管控託管風險。」同時，為有效解決職責邊界不清導致過度承擔風險的情況，《辦法》還列明了商業銀行開展託管業務的禁止性職責和禁止性行為。



*禁止為託管產品墊付資金、提供流動性支持*



具體包括禁止承擔託管產品財產的信用風險、市場風險等；禁止為託管產品提供直接或間接、顯性或隱性擔保；禁止承諾本金或保證收益；禁止為託管產品墊付資金、提供流動性支持（商業銀行和產品間按照市場化、法治化原則開展的固定收益有價證券合格擔保品管理業務不在此列）或融資承諾；禁止參與投資者適當性管理；禁止保證項目及交易信息真實性、資金來源的合法合規性；禁止參與管理人的投資決策；禁止混同託管產品財產與其他財產等。



對於已為託管產品墊付資金、提供流動性支持或融資承諾的商業銀行，《辦法》明確，應當按照實質重於形式原則和穿透原則，準確識別和評估業務風險，根據相關規定進行資產風險分類，並計提減值準備和資本。

