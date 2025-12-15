  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

15/12/2025 08:40

《駐京專電》金監總局發布商業銀行託管新規：強化底線要求、禁止墊資

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 金監總局發布商業銀行託管新規，明年2月施行，設3年過渡期
▷ 新增非標產品託管能力要求，禁止墊資、擔保等行為
▷ 要求風險分類、計提減值準備和資本

　　金監總局發布《商業銀行託管業務監督管理辦法（試行）》，明年2月起施行，對於不符合要求的存量業務，《辦法》設置了3年過渡期。與徵求意見稿相比，《辦法》有較大幅度修改。其中較為明顯的改動就包括了新增對商業銀行託管非標準化產品的能力要求、新增禁止「為託管產品墊付資金、提供流動性支持或融資承諾」等。

*投資非標準化資產應充分評估*

　　託管是指商業銀行作為獨立第三方，為各類金融產品及專項資金形成的投資組合等提供財產保管及相關服務的行為。具體來看，《辦法》明確，商業銀行可以根據法律法規規定和託管合同約定，為託管產品提供賬戶開立、財產保管、清算交割、會計核算、資產估值、信息披露、投資監督等服務。當託管產品約定的投資範圍包括非標準化債權類資產、未上市企業股權等非標準化資產時，《辦法》指出，商業銀行應當根據自身能力和服務水平，經充分評估後開展託管業務。評估內容包括產品管理人的資本實力、公司治理、合規管理、風險控制、信息披露和市場影響力等方面，產品的交易結構、投資標的、退出方式、估值方法策略等方面。

　　金融監管總局有關司局負責人強調，「商業銀行為投資於非標準化資產的產品提供託管服務的，應當根據法律法規、相關監管規定和託管合同約定，採取合理措施，履行託管職責，管控託管風險。」同時，為有效解決職責邊界不清導致過度承擔風險的情況，《辦法》還列明了商業銀行開展託管業務的禁止性職責和禁止性行為。

*禁止為託管產品墊付資金、提供流動性支持*

　　具體包括禁止承擔託管產品財產的信用風險、市場風險等；禁止為託管產品提供直接或間接、顯性或隱性擔保；禁止承諾本金或保證收益；禁止為託管產品墊付資金、提供流動性支持（商業銀行和產品間按照市場化、法治化原則開展的固定收益有價證券合格擔保品管理業務不在此列）或融資承諾；禁止參與投資者適當性管理；禁止保證項目及交易信息真實性、資金來源的合法合規性；禁止參與管理人的投資決策；禁止混同託管產品財產與其他財產等。

　　對於已為託管產品墊付資金、提供流動性支持或融資承諾的商業銀行，《辦法》明確，應當按照實質重於形式原則和穿透原則，準確識別和評估業務風險，根據相關規定進行資產風險分類，並計提減值準備和資本。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區