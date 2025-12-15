【數據解讀】統計局：社零總額增速回落主因基數高，今年累計增長好於去年

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局公布，11月社會消費品零售總額43898億元（人民幣．下同），同比增1.3%，增幅遜於預期的2.8%，並較10月收窄1.6個百分點，創2022年12月以來最低增速。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，近期社會消費品零售總額增速有所回落，主要是因為去年同期基數較高。從累計增速來看，今年的社會消費品零售總額增長好於去年。從11月份情況來看，市場銷售繼續擴大，服務消費增長較快，新型消費繼續壯大。



他指出，今年以來，提振消費專項行動深入實施，消費品以舊換新政策發力顯效，促進了消費規模擴大，消費結構升級、消費動能煥新，帶動了消費潛能釋放。1-11月份，社會消費品零售總額同比增長4%，增速不僅快於上年同期，也快於上年全年。



*居民消費能力和信心有待進一步提升*



總的看，11月份消費市場總體平穩，消費規模繼續擴大，服務消費較快增長，消費提質升級態勢持續。中國消費穩步擴大是人均GDP超過1萬美元、消費結構升級發展的必然表現，也是促消費政策持續發力、消費潛能釋放的結果，還是新技術新模式廣泛滲透、消費新增長點不斷湧現的反映。但也要看到，居民消費能力和信心有待進一步提升，消費增長內生動力仍需增強。下階段，要繼續深入實施提振消費專項行動，著力穩就業促增收，積極擴大優質供給，大力優化消費環境，不斷釋放消費潛力，促進消費市場持續穩定健康發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》