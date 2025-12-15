  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

15/12/2025 11:13

【數據解讀】統計局：社零總額增速回落主因基數高，今年累計增長好於去年

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 11月社零總額43898億元，同比增1.3%低於預期
▷ 增速回落主因去年同期基數較高，累計增速優於去年
▷ 1-11月社零總額同比增4%，快於上年同期及全年

　　國家統計局公布，11月社會消費品零售總額43898億元（人民幣．下同），同比增1.3%，增幅遜於預期的2.8%，並較10月收窄1.6個百分點，創2022年12月以來最低增速。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，近期社會消費品零售總額增速有所回落，主要是因為去年同期基數較高。從累計增速來看，今年的社會消費品零售總額增長好於去年。從11月份情況來看，市場銷售繼續擴大，服務消費增長較快，新型消費繼續壯大。

　　他指出，今年以來，提振消費專項行動深入實施，消費品以舊換新政策發力顯效，促進了消費規模擴大，消費結構升級、消費動能煥新，帶動了消費潛能釋放。1-11月份，社會消費品零售總額同比增長4%，增速不僅快於上年同期，也快於上年全年。

*居民消費能力和信心有待進一步提升*

　　總的看，11月份消費市場總體平穩，消費規模繼續擴大，服務消費較快增長，消費提質升級態勢持續。中國消費穩步擴大是人均GDP超過1萬美元、消費結構升級發展的必然表現，也是促消費政策持續發力、消費潛能釋放的結果，還是新技術新模式廣泛滲透、消費新增長點不斷湧現的反映。但也要看到，居民消費能力和信心有待進一步提升，消費增長內生動力仍需增強。下階段，要繼續深入實施提振消費專項行動，著力穩就業促增收，積極擴大優質供給，大力優化消費環境，不斷釋放消費潛力，促進消費市場持續穩定健康發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區