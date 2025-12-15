【數據解讀】統計局：CPI按月略降，受服務價格季節性下降影響

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局新聞發言人付凌暉今日在國新辦發布會上談到11月居民消費價格(CPI)時表示，價格最近兩個月出現了一些積極變化，11月份CPI同比上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.5個百分點；從環比看，11月份CPI環比下降0.1%，主要是由於服務價格季節性下降影響。



他表示，隨著10月份中秋、國慶假期結束，11月份旅遊出行相關價格出現季節性回落，帶動服務價格下降。11月份，賓館住宿、飛機票、旅行社收費和交通工具租賃價格環比降幅在3.6%-10.4%之間，影響服務價格環比下降0.4%，下拉CPI環比約0.16個百分點。同時，國際油價下行，對國內傳導作用也對CPI環比產生了一定的下拉作用。



*下階段要加強重點行業產能治理，增加高質量供給*



從同比來看，11月份居民消費價格上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.5個百分點，是今年以來最高同比漲幅。扣除食品和能源後的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅和上月持平，連續三個月漲幅在1%以上。居民消費價格漲幅擴大，主要是由於食品價格回升，工業消費品價格上漲和服務價格基本穩定共同作用的結果。



總的來看，11月份居民消費價格同比漲幅進一步擴大，積極變化繼續顯現。下階段，要繼續深入實施提振消費專項行動，縱深推進全國統一大市場建設，加強重點行業產能治理，規範市場競爭秩序，增加高質量供給，推動價格合理回升，促進經濟健康發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》