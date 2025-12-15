  • 會員
15/12/2025 11:29

【數據解讀】統計局：CPI按月略降，受服務價格季節性下降影響

▷ 11月CPI環比降0.1%，服務價格季節性下降
▷ 旅遊相關價格回落，服務價格環比降0.4%
▷ 國際油價下行對CPI環比產生下拉作用

　　國家統計局新聞發言人付凌暉今日在國新辦發布會上談到11月居民消費價格(CPI)時表示，價格最近兩個月出現了一些積極變化，11月份CPI同比上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.5個百分點；從環比看，11月份CPI環比下降0.1%，主要是由於服務價格季節性下降影響。

　　他表示，隨著10月份中秋、國慶假期結束，11月份旅遊出行相關價格出現季節性回落，帶動服務價格下降。11月份，賓館住宿、飛機票、旅行社收費和交通工具租賃價格環比降幅在3.6%-10.4%之間，影響服務價格環比下降0.4%，下拉CPI環比約0.16個百分點。同時，國際油價下行，對國內傳導作用也對CPI環比產生了一定的下拉作用。

*下階段要加強重點行業產能治理，增加高質量供給*

　　從同比來看，11月份居民消費價格上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.5個百分點，是今年以來最高同比漲幅。扣除食品和能源後的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅和上月持平，連續三個月漲幅在1%以上。居民消費價格漲幅擴大，主要是由於食品價格回升，工業消費品價格上漲和服務價格基本穩定共同作用的結果。

　　總的來看，11月份居民消費價格同比漲幅進一步擴大，積極變化繼續顯現。下階段，要繼續深入實施提振消費專項行動，縱深推進全國統一大市場建設，加強重點行業產能治理，規範市場競爭秩序，增加高質量供給，推動價格合理回升，促進經濟健康發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

