《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中國平安
|(601318)
|2080.81
|寒武紀
|(688256)
|1502.87
|紫金礦業
|(601899)
|1396.94
|貴州茅台
|(600519)
|1375.48
|中微公司
|(688012)
|1090.91
|瀾起科技
|(688008)
|1034.20
|工業富聯
|(601138)
|1022.11
|洛陽鉬業
|(603993)
|951.69
|招商銀行
|(600036)
|907.64
|永鼎股份
|(600105)
|817.15
|中際旭創
|(300308)
|3976.49
|新易盛
|(300502)
|3415.85
|寧德時代
|(300750)
|3362.70
|陽光電源
|(300274)
|1961.62
|立訊精密
|(002475)
|1720.12
|天孚通信
|(300394)
|1656.14
|北方華創
|(002371)
|1508.67
|東山精密
|(002384)
|1167.13
|航天發展
|(000547)
|1062.69
|京東方A
|(000725)
|860.59
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社15日專訊》
