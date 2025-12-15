山東墨龍(00568)：投資建設高端石油專用管智能加工線項目

山東墨龍(00568)(深:002490)公布，根據公司發展戰略及規劃，為進一步提升管線加工能力，完善生產鏈條，提升市場競爭力，今日，公司召開第八屆董事會第九次臨時會議，審議通過了《關於投資建設項目的議案》，同意公司使用不超過1.7億元人民幣的自有或自籌資金於科技園廠區內投資建設「高端石油專用管智能加工線項目」。
15/12/2025 18:33
