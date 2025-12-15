  • 會員
AH股新聞

15/12/2025 18:18

南航(01055)11月集團客運運力投入按年上升8.68%

　　中國南方航空股份(01055)(滬:600029)公布，2025年11月，集團客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升8.68%，其中國內、地區和國際分別按年上升5.55%、9.75%和17.44%；旅客周轉量（按收入客公里計）按年上升10.42%，其中國內、地區和國際分別按年上升7.36%、12.38%和18.99%；客座率為86.29%，按年上升1.36個百分點，其中國內、地區和國際分別按年上升1.46、1.85和1.12個百分點。

　　貨運方面，2025年11月貨運運力投入（按可利用噸公里-貨郵運計）按年上升11.61%；貨郵周轉量（按收入噸公里-貨郵運計）按年上升7.17%；貨郵載運率為53.39%，按年下降2.21個百分點。

　　2025年11月，集團新增主要航線情況如下：哈爾濱-寧波-哈爾濱、貴陽-南通-貴陽、長春-海口-長春、長春-珠海-長春（均為每周七班）。2025年11月，集團引進7架飛機（包含5架A320NEO飛機和2架B737-8飛機）。截至2025年11月底，集團合計運營966架運輸飛機。
《經濟通通訊社15日專訊》

