《港滬深通》港股總市值48.1萬億元，滬深95.5萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(12日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2358
|312
|1699
|41
|2877
|39
|H股總數
(隻)
|405
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17162
|312
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|480594
|724
|532348
|886
|421605
|499
|流通市值
(億元)
|-
|-
|510414
|663
|365341
|498
|平均PE
(倍)
|14.86
|38.61
|14.50
|9.11
|31.02
|8.93
|成交
百萬元
|242784
|1360350
|1184406
《經濟通通訊社15日專訊》
