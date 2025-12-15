《港滬深通》港股總市值48.1萬億元，滬深95.5萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(12日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2358 312 1699 41 2877 39 H股總數

(隻) 405 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 17162 312 - - - - 總市值

(億元) 480594 724 532348 886 421605 499 流通市值

(億元) - - 510414 663 365341 498 平均PE

(倍) 14.86 38.61 14.50 9.11 31.02 8.93 成交

百萬元 242784 1360350 1184406

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社15日專訊》